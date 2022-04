Sérignan - Un programme dense d'activités pour les vacances de Pâques à Sérignan !

VOS VACANCES DE PRINTEMPS DÉBUTENT À SÉRIGNAN

Les vacances de Pâques débutent enfin pour notre zone. Sérignan, comme toujours, propose un programme dense d’activités, de sorties, de stages, d’ateliers, de rendez-vous sportifs, culturels.

Ces multiples propositions vous sont faites par tous les acteurs de notre ville : la médiathèque Samuel Beckett (rencontre, expo, ateliers, jeux), le Musée régional d’art contemporain (expos, stages créatifs pour les enfants, rencontre-projection…), les artistes du Château Vargoz (expo), la Maison de site des Orpellières (ateliers quotidiens) ou encore par les professionnels et associations sportives sérignanais (tennis, football, BMX, trottinette, danse, flamenco, équitation… et même création florale !). Côté événements, on pourra assister au Championnat régional de BMX Freestyle qui aura lieu le 1er mai dans notre parc multisports urbain.

Mais pour commencer, voici le programme de ce week-end :

Vendredi 22 avril à 18h30 à la Médiathèque Samuel Beckett : "Eprouver le paysage", rencontre entre Thomas André et Alexandre Gilibert. Thomas André propose, à travers une déambulation libre et personnelle dans l’œuvre de l’artiste Alexandre Gilibert, de remonter aux sources de l’inspiration créatrice, et de suivre les étapes du processus de construction, tant intellectuel que technique, d’un paysage (entrée libre).

Samedi 23 avril à 11h aux halles de Sérignan : Nous profitons de cette publication pour vous annoncer l’inauguration du nouvel étal, la fromagerie "Chez les Jean" aux halles de Sérignan. Jean-Baptiste Camman, enfant du village, monte donc un commerce de bouche à base de fromages, charcuteries et vins locaux, à consommer sur place ou à emporter ! Cette inauguration sera l’occasion de découvrir (pour 5 €) son assiette de dégustation accompagnée d’un petit verre de vin sérignanais. (Nous ferons bientôt un article de présentation détaillé sur cet étal).

Samedi toujours à 15h00, les U15 du FCO joueront à Valras-Plage en demi-finale de coupe de l'Hérault.

Dimanche 24 avril… Jour de scrutin ! Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Et toujours, les nombreuses expositions à découvrir au Mrac, à la médiathèque et au Château Vargoz, sans oublier les nombreuses œuvres – fresques, sculptures… – à découvrir en se promenant dans nos rues.

Bonnes vacances aux enfants, et bon week-end à tous !