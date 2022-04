Agde - Conseil Municipal : Cession du Domaine public à la société BJCM SUD SANTE " Favoritisme ou clientélisme ? Qui a étudié ces prix, fixés « à la louche » ?

Lors du dernier conseil municipal, ont été votées les délibérations suivantes :

1. Vote des taux d’imposition 2022 ( Voir l'article consacré àl'intervention sur le vote des taux )

2. Déclassement du domaine public et cession de l'emprise destinée à la réalisation d'un hôtel à l'entrée du Cap d'Agde – PROMOJOK ( Voir l'article consacré à cette ntervention )

3. Déclassement et cession d'une emprise issue du domaine public destinée à la réalisation d'un Institut du bien être et du bien vieillir - société BJCM SUD SANTE

Déclassement et cession d’une emprise issue du domaine public destinée à la réalisation d’un institut du bien être et du bien vieillir – société BJCM SUD SANTE

Au contraire du projet précédent qui faisait bel et bien partie de votre programme électoral de densification immobilière sur le Cap d’Agde, celui-ci sort du chapeau sans crier gare, à la faveur de votre rencontre avec l’initiateur du projet Jean Pierre SERROU, dirigeant de la société BJCM SUD SANTE.

Beaucoup de sujets restent en suspens :

- concernant la création de nouvelles surfaces commerciales,

- sur la suppression de nombreuses places de parking publiques non compensées par la création de places privatives pour les résidents de cette structure.

Aujourd’hui, cinq ans après le projet de l’entrée du Cap, vous persévérez en bradant une partie du domaine public et en supprimant plus d’une centaine de places de parking et ce qui restait de verdure au centre du Cap !

Tout cela avec un subtil habillage pour faire passer la pilule de 8 000m2 de nouvelles surfaces de plancher en immobilier locatif. Nous ignorons pour quelle hauteur : R+8 ? quelle architecture ? mais vous vendez tout de même !

Le tout est savamment emballé sous la couverture « tendance » d’un centre de rajeunissement et des troubles du sommeil !

Je crois que vous cherchez à endormir les Agathois

La manne financière de 2 400 000€ est sans doute aujourd’hui indispensable à l’équilibre d’une gestion hasardeuse et contrainte.

Si on compare avec la précédente délibération concernant l’hôtel, vous vendez cette fois-ci 8 000m2 pour 2 400 000€ c’est à dire 300€ le m2 de surface de plancher alors que vous vendez juste à coté pour 165€ le m2.

Comment expliquer la différence de prix ?

Favoritisme ou clientélisme ? Qui a étudié ces prix, fixés « à la louche » ? Dans quelles conditions peut-on réellement évaluer le prix de ces terrains, avant et après déclassement, et avant d’avoir accordé les futurs droits à bâtir ?

L’administration France Domaine, dont l’avis n’est que consultatif a-t-elle été informée que vous cédiez cette parcelle pour bâtir 8 000m2 de plancher et dans l’affirmative, pourriez vous nous transmettre cet avis dans son intégralité ?

Enfin, pour terminer, vous disiez dans le Midi Libre du 7 janvier 2022 « que vous ne vouliez pas changer la forme urbaine de la commune » : ce n’est pas ce que nous constatons avec toutes ces nouvelles constructions !

Nous ne voterons pas cette nouvelle opération immobilière dont nous ignorons tout.

L'équipe de communication "Agde Juste Verte et Sûre"

Une partie de l‘intervention de Thierry NADAL a été repris dans des articles du Midi Libre du 14 avril 2022.

A lire également l'intervention sur le Vote des taux d’imposition 2022 publié le 17 Avril

A lire également l'intervention sur la Cession de l'emprise destinée à la réalisation d'un hôtel à l'entrée du Cap d'Agde – PROMOJOK publié le 20 Avril