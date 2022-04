Castelnau-le-Lez - Adoption du budget primitif à Castelnau-le-Lez

Lors de la séance du 7 mars 2022, le Conseil municipal a débattu des grandes orientations budgétaires pour 2022.

Au total, les sections du Budget primitif 2022 s’équilibrent donc en dépenses et en recettes de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 35 694 699,89 €

Section d’investissement : 35 854 274,31 €

Soit un total général de : 71 548 974,20 €

Ce budget de plus de 70 millions d’euros comprend un désendettement et une part importante d’investissement, avec plus de 17 millions d’euros pour l’acquisition et l’extension du parc Monplaisir, l’aménagement du parc du Mas de Rochet.

Pour l’éducation, le budget inclut la réalisation du groupe scolaire Jacques Chirac, l’aménagement des restaurants scolaires Jean Moulin, Saint Exupéry, l’étude pour celui des Petits princes, la réalisation de l’extension de la cour Saint Exupéry. La sécurité et la cybersécurité représentent elles un total de 240 000 euros d’investissement.

Castelnau-le-Lez, ville sportive

Plus de 2,8 millions d’euros seront investis en 2022 dans le domaine du sport, avec l’extension du Palais des sports Jacques Chaban-Delmas, comprenant la salle de gymnastique et la mise aux normes de la salle d’honneur Romain Barras. Deux terrains de beach-volley verront le jour à côté du groupe scolaire Jacques Chirac.

Ce budget 2022 s’inscrit dans une logique de plan de relance. Le contexte national et international compliqué laisse courir un risque d’inflation, dû à l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières.

Les aides aux associations sont quant à elles maintenues.