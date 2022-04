Valras-Plage - Les Z'accro'Chants et le Duo Sol Air en l'église de Valras le 30 avril

Les Z'accro'Chants et le Duo SOL AIR en l'église de Valras

Après la cathédrale d'Agde, où il a chanté au profit de la cause ukrainienne, le Duo « SOL AIR » (Laurens Samson et Marcel Dazin) assurera la première partie d'un concert qui a pour nom : « Ballade en Chansons » et qui aura lieu en l'église de Valras.

C'est le groupe féminin réputé, « Les Z'accro'Chants » dirigé avec talent et savoir, par Stéphanie Levas, qui occupera l'espace pour la deuxième partie.

Un rendez-vous musical qui sera placé sous le triple signe de la qualité vocale, musicale et harmonique.