Béziers - Résultats exceptionnels ce week-end pour le BMC Béziers !

Steeve Touboul continue sa préparation pour le Brésil ! Il gagne en costaud en Rignac !

Ce lundi 18 avril 2022 Steeve Touboul, Rémi Castelain, Clément Ribas et Elder Cölln participaient au GP Dénis Pons à Rignac dans l'Aveyron, une épreuve ouverte aux 2-3-J-PCO.

Un début de course très rapide avec 43 km/h de moyenne ou Steeve a essayé de placer une attaque mais personne n'a suivi. Il a donc décidé de se relever afin de préserver ses forces pour la suite.

A 3 tours de l’arrivée, une échappée se forme avec Clément Ribas.

Dans le dernier tour le peloton rattrape progressivement l’échappée et Steeve place une attaque qui lui permet de reprendre le dernier homme rescapé de cette échappée.

Au terme d'un beau sprint, Steeve s’impose sur ce GP Denis Pons et ouvre son compteur de victoires cette saison.

Les autres coureurs ont terminé au sein du peloton après un beau travail d'équipe.

Damien Albaret encore sur le podium avec les élites !

En ce dimanche 17 avril 2022 le BMC BÉZIERS était présent sur le Tour du barrage de Nèpes à Laroquebrou (15).

Six coureurs du Béziers Méditerranée Cyclisme se sont alignés au départ de cette épreuve 1ère catégorie. Damien Albaret, Jérémy Boudignon, Alexandre Diaz, Loïc Millo, Steeve Touboul et Josua Daladoire composaient l'équipe sur cette course en circuit de 105kms.

Au 3ème tour, Damien Albaret prend la bonne échappée avec quatre adversaires. Il prendra la 3ème place. Alexandre Diaz terminera 6ème, suivi de Loïc Millo 12ème et 1er junior et de Jeremy Boudignon 15ème. Steeve Touboul devra stopper sa course suite à un incident mécanique.

Josua Daladoire qui est parti sur tous les coups en début de course paiera ses efforts et arrêtera au 5ème tour.

Le BMC s'alignera le week-end prochain sur le tour de l'Ardèche Méridionale avec une équipe composée de 9 coureurs.