Port Leucate - J-7 avant le Mondial du Vent 2022 : L'élite internationale de la glisse sera à Leucate du 26 avril au 1er mai 2022

Dans une semaine, du 26 avril au 1er mai, l’élite internationale du Wingfoil, Windsurf et Kitesurf se retrouvera à Leucate dans l’Aude pour la 25e édition du Mondial du Vent. Un évènement majeur de la scène internationale. Au programme : l’étape de la première et unique Coupe du monde de Wingfoil GWA (surf slalom et surf freestyle), des démonstrations de Kitesurf et Windsurf avec les meilleurs riders français et de nombreux ateliers ludiques, sportifs et instructifs au Village de la Glisse.

COUPE DU MONDE WINGFOIL GWA

Pour la 25ème édition du Mondial du Vent, le spot de Leucate-La Franqui sera le théâtre de la première et unique étape française de la Coupe du Monde de Wingfoil GWA ! Les meilleurs riders et rideuses de la discipline seront présents sur les terres de la tramontane. Le GWA (Global Wingsports Association) est l’association en charge de la

promotion de tous les sports utilisant une wing comme mode de déplacement. Dernier né des sports de glisse nautique, le wingfoil est désormais incontournable sur tous les spots de la planète. Le rider est propulsé par une aile à structure gonflable très légère se pilotant grâce à des poignées. Pour se déplacer, il a sous les pieds une planche équipée d’un foil qui lui permet de glisser à quelques dizaines de centimètres au-dessus de l’eau.

84 riders ont confirmé leur présence. 74 hommes et 10 femmes s’affronteront dans l’arène nautique de Leucate-La Franqui du 26 avril au 1er mai 2022 et parmi eux :

Les frères canadiens Jeffrey et Finn Spencer

L’américain Christopher MacDonald

Les italiens Riccardo Zorzin 5ème Surf Freestyle Coupe du Monde Wingfoil GWA 2021 et

Francesco Cappuzzo, 2ème Surf Slalom Coupe du Monde de Wingfoil GWA 2021

Les suisses Balz Müller 6ème et Maxime Chabloz 11ème Surf Freestyle Coupe du Monde de Wingfoil GWA 2021

Du côté des français :

Titouan Galea, Champion du Monde de Wingfoil GWA 2021

Hugo Marin, 3ème Coupe du Monde Wingfoil GWA 2021

Angély Bouillot, 1ère femme King of the Air 2021

Charles Brodel, Champion du Monde de Kitefoil Freestyle

Nicolas Akgazciyan, Champion de Windsurf Internationalement

Camille Bouyer, 4ème Surf Slalom et 2ème surf Freestyle Coupe du Monde Wingfoil 2021

Julien Bouyer, 5ème surf Slalom Coupe du Monde Wingfoil 2021

Sur mer comme sur terre, le Mondial du Vent 2022 sera une véritable ode aux sports de glisse, y compris aux sports urbains, avec un village de la glisse foisonnant, présentant des démonstrations de skateboard et BMX, et un salon de l’essai pour découvrir et tester les dernières nouveautés des 8 marques en vogue : F-ONE, Tahe, SIC, Takuma, Foil & Co, Free Wing, Vayu et Naish. .