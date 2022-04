Europe - Guerre en Ukraine: débat sur l'efficacité des sanctions de l'UE

Les députés de la commission des affaires étrangères débattront mercredi à 9 heures de la situation en Ukraine et seront rejoints par le maire de Melitopol, Ivan Fedorov.

Lors de la réunion, les participants devraient débattre des derniers développements en Ukraine à la suite de l’invasion russe le 24 février dernier. Les députés et des experts feront également le point sur l’impact des sanctions occidentales sur la Russie deux mois après leur adoption, et évalueront notamment leur efficacité et l’opportunité de les renforcer.



DATE: mercredi 20 avril de 9h00 à 11h00.



LIEU: Parlement européen à Bruxelles, bâtiment ANTALL, salle 2Q2 et à distance.



Au cours de ce débat, les députés seront rejoints par des intervenants tels que le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, la présidente-adjointe de la commission sur l’intégration à l’UE de la Verkhovna Rada d’Ukraine, Maria Mesentseva, la présidente de la sous-commission des relations économiques extérieures et de l’utilisation efficace de l’aide internationale de la Verkhovna Rada, Olena Khomenko, ainsi que des représentants des institutions de l’UE.



Ivan Fedorov avait été enlevé en mars après que les forces russes ont occupé Melitopol, située à l’ouest de la ville assiégée de Marioupol au sud de l’Ukraine. Il a été libéré après plusieurs jours de captivité.



Les représentants ukrainiens devraient être présents dans la salle de réunion à Bruxelles.



Pour suivre le débat en direct, cliquez ici

