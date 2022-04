L’AOP Picpoul de Pinet présente ses cuvées « Patience » avec une Masterclass et une dégustation sur l’étang de Thau

Les producteurs de l’AOP Picpoul de Pinet travaillent depuis plusieurs années à la production de vins à la complexité aromatique affirmée et dotés d’un réel potentiel de garde. Le fruit de leurs efforts, estampillé « Patience », sera présenté aux professionnels du vin lors du salon Dégustez en V.O !, à l’occasion d’une masterclass le lundi 2 mai à 15h. Après le salon, les vignerons feront déguster leurs vins sur l’étang de Thau après une balade dans le vignoble, le mercredi 4 mai.

On aime le Picpoul de Pinet pour sa fraîcheur et son acidité. Ces qualités en font le compagnon d’élection des fruits de mer, en particulier des huîtres élevées dans l’étang de Thau, bordé par le vignoble. Elles lui confèrent également la structure pour encadrer un travail sur la complexité, la densité et la profondeur. Sur les 28 producteurs de l’appellation, 10 sont engagés dans la démarche œnologique collective « Patience », initiée en 2018 et intégrée par de nouveaux domaines chaque année. Elle inclut des sélections parcellaires et des élevages sur lies dans des contenants variés pour révéler le cépage piquepoul au-delà de sa proverbiale franchise. Les vins, estampillés « Patience », constitueront l’étage premium de l’offre de l’AOP Picpoul de Pinet.

“Les producteurs sont très impliqués dans la démarche œnologique collective « Patience » pour des vins de garde et de gastronomie”, explique Céleste Renault, directrice de l’AOP Picpoul de Pinet, “Chaque domaine applique une méthode différente et qui évolue, certains pratiquent la sélection parcellaire et travaillent les vins issus de sols de graves aux rendements bas. L’élevage est particulièrement soigné, sur les lies (ou pas), dans des contenants variés, de la cuve inox à l’amphore en passant par les barriques. La démarche « Patience » est appelée à évoluer, c’est un travail de long terme avec les producteurs. Chaque millésime voit les producteurs échanger lors des dégustations de sélection qui ont lieu trois fois par an. Ils étudient différentes durées et méthodes d’élevage. Nous avons déjà quelques certitudes, notamment sur le côté boisé qu’on veut garder discret et respectueux de la typicité du cépage. Mais nous avons surtout de belles surprises devant nous !”.

Gabrielle Vizzavona animera la masterclass du lundi 2 mai à 15h au Corum de Montpellier dans le cadre du salon Dégustez en V.O!. La dégustation portera sur 4-5 vins dans une verticale des millésimes 2018, 2019 et 2020 pour apprécier leur évolution à la garde.

“Je suis d’autant plus heureuse d’animer cette masterclass que la magnifique appellation Picpoul de Pinet reste un mystère, un secret trop bien gardé pour le consommateur français. Au Royaume-Uni, le Picpoul de Pinet occupe tout le marché du blanc, il a conquis les Anglo-Saxons qui ne jurent que par lui et par ses qualités de tension, de minéralité et ses notes iodées dont ils sont fans ! Je me réjouis donc de présenter ce travail sur la garde qui est une vraie nouveauté, en même temps qu’il a eu ses pionniers. Et puis « Patience », quel mot magnifique alors que tout va tellement vite autour de nous !”, explique, enthousiaste, Gabrielle Vizzavona, Experte en vins et spiritueux, ambassadrice du salon Wine Paris.

Le mercredi 4 mai, les professionnels seront accueillis au bord de l’étang de Thau pour une promenade de deux heures à la découverte du terroir du Picpoul de Pinet. Puis ils embarqueront avec huit vignerons qui leur présenteront leurs vins issus de la démarche « Patience » avant un déjeuner sur l’étang, élaboré en partenariat avec le Comité de Conchyliculture de Méditerranée.

A propos de l’AOP Picpoul de Pinet

AOP depuis 2013, l’AOP Picpoul de Pinet produit plus de 10 millions de bouteilles par an sur 1500 hectares d’appellation en production, répartis entre 6 communes de l’Hérault : Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet et Pomérols.

L’appellation compte 4 caves coopératives et 23 caves particulières, exporte les deux tiers de sa production et représente 80% de l’exportation de vins blancs du Languedoc.