Toulouse - Fondation Harmonie Mutuelle : 1 association toulousaine récompensée

Au travers de sa fondation d’entreprise, Harmonie Mutuelle récompense les associations qu’elle soutient en Occitanie. Au quotidien et sur le long terme, cette fondation accompagne des projets innovants afin de favoriser l’inclusion sociale des jeunes, et plus globalement, leur bien-être.

Elle apporte une contribution au financement de projets présentés par ces associations œuvrant notamment auprès des jeunes et cette année 15000 € ont été attribués pour l’association Rebonds !

La remise du prix a eu lieu mercredi 13 avril dernier au Lycée Bellevue de Toulouse à l’occasion d’un tournoi de rugby féminin : l’Essai au Féminin.

Créer du lien social par la santé depuis près de 25 ans et plus de 1000 projets associatifs soutenus

La Fondation d'entreprise complète la volonté d'Harmonie Mutuelle de s’investir dans la société, en lui donnant la dimension d'entreprise citoyenne. Elle oriente désormais son action vers les jeunes, engagés en faveur d’une société plus responsable. Durement touchés par la crise sanitaire, ces derniers doivent pouvoir profiter de réponses collectives et de soutien dans leurs envies pour se former, s’engager et entreprendre.

La Fondation d’entreprise Harmonie Mutuelle joue un rôle de premier plan dans la politique de solidarité de la mutuelle.

Comme le souligne le Directeur d’Harmonie Mutuelle Occitanie, Frédéric Malfilatre, cette fondation va dans le sens de la volonté de l’entreprise mutualiste à mission « d’agir pour une société plus inclusive et solidaire. La mutuelle a toujours été créatrice de valeur pour la société. Elle a toujours œuvré pour une protection sociale étendue et la promotion d’une société de solidarités. La remise de ce prix en est un exemple concret. »

Association Rebonds! : l’insertion par le sport

Rebonds! utilise le rugby comme outil d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle auprès de publics en difficulté.L’association a été créée en 2004 par Sanoussi DIARRA et Sébastien BOUCHE, deux anciens rugbymen professionnels. Ils ont à cette époque émis le constat, au travers des premières initiations rugby mises en place dans les quartiers prioritaires, qu’il était très difficile pour les jeunes attirés par le rugby, d’aller vers un club. Pour essayer d'y remédier, Rebonds! initie un réel accompagnement social, et permet une intégration des enfants dans un de ses 64 clubs partenaires sur la région Occitanie.

« De nombreux projets ont vu le jour, permettant d’œuvrer pour les jeunes en situation de fragilité : l’Essai au Féminin, le Parcours Sport Animation, Rugbymix’, le PASSE (Parcours d’Accompagnement Social Sport Emploi) et le PERFS (Programme Emploi Recrutement Formation Sport). »

Boris Choukroun, chargé de mission juridiques, partenariats et ressources humaines de Rebonds !

Pour en savoir plus https://www.asso-rebonds.com/

L’Essai au Féminin vise à favoriser l’éducation et l’insertion des jeunes filles de quartiers prioritaires toulousains par l’intégration dans un club de rugby. Cette intégration permet de mettre en place un accompagnement individualisé dans le parcours de vie de ces jeunes filles. Malgré un attrait similaire pour la pratique, les filles ont plus de difficultés à s’intégrer en club (freins culturels, structuration des clubs, représentations...). L’Essai au Féminin se décline en plusieurs étapes et permet d’associer les partenaires des différents territoires.

Rebonds! assure un accompagnement individualisé de la jeune fille dans son parcours de vie. A l’aide d’un partenariat transversal entre Rebonds!, les clubs de rugby d’Occitanie, les parents et les dispositifs de droit commun, les éducatrices sociosportives et les coordinatrices sociale travaillent ensemble afin de faciliter l’intégration sociale des jeunes filles suivies.