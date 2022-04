Agde - Conseil Municipal : Cession du Domaine public : Hotel Cap d'Agde PROMOJOK " Vous bradez le bien des Agathois ! "

Lors du dernier conseil municipal, ont été votées les délibérations suivantes :

1. Vote des taux d’imposition 2022 ( Voir l'article consacré àl'intervention sur le vote des taux )

2. Déclassement du domaine public et cession de l'emprise destinée à la réalisation d'un hôtel à l'entrée du Cap d'Agde – PROMOJOK

3. Déclassement et cession d'une emprise issue du domaine public destinée à la réalisation d'un Institut du bien être et du bien vieillir - société BJCM SUD SANTE

Déclassement du domaine public et cession de l’emprise destinée à la réalisation d’un hôtel à l’entrée du Cap d’Agde – société PROMOJOC

Sur cette même parcelle et pour la même surface, vous venez de le rappeler, vous aviez lancé en avril 2018 un appel à projets pour la construction d’un hôtel haut de gamme.

Deux offres avaient alors été reçues et vous aviez choisi celle concernant un hôtel Hyatt de 90 chambres en R+6 développant une surface de plancher d’un peu plus de 4 000m2.

Le projet retenu n’aboutit pas et, au lieu de relancer un nouvel appel à projets, vous dénichez un nouvel intervenant qui obtient des conditions et des largesses stupéfiantes avec un prix de cession identique mais des droits à bâtir bien supérieurs.

Nos interrogations sont nombreuses :

- Pourquoi, alors que d’autres candidats avaient répondu lors de l’appel à projets initial, n’en relancez-vous pas un autre ?

- Pourquoi ce projet n’est-il pas en adéquation avec le cahier des charges initial ?

En effet, le projet initial était établi sur la base de 90 chambres, en R+6 et 4 000m2 de surface de plancher alors que le projet actuel serait consenti pour 120 chambres, en R+8 et 6 000m2 de surface de plancher !

Le tour de passe-passe consistant à vendre le terrain au même prix est extrêmement choquant dans cette zone du Centre du Cap ou la densification immobilière et la débauche de béton est extrême.

En matière de valeur du terrain à bâtir, ce n’est pas la surface au sol qui doit être retenue mais la surface de plancher. Quand vous passez d’une autorisation à bâtir de 4 000m2 à 6 000m2, quand vous passez d’un nombre de 6 étages à un nombre de 8 étages et que vous restez au même tarif, ce n’est pas une ristourne, ce n’est pas une concession, c’est une largesse inadmissible, peu en rapport avec l’intérêt général.

Vous bradez en dehors de toute règle le bien des Agathois !

990 000€ pour 4 000m2 de droits à bâtir sur 6 étages représentent environ 250€ le m2

990 000€ pour 6 000m2 de droits à bâtir sur 8 étages représentent désormais seulement 165€ le m2.

C’est une largesse inadmissible et incompréhensible de 50% par rapport à l’offre initiale pour un promoteur qui n’a aucune expérience de l’hôtellerie et qui agit comme porteur d’affaires.

Je vous invite donc à renoncer à cette vente car les conditions financières de cette cession sont différentes de celles de l’offre initiale, de plus, elle manque cruellement de transparence et nous n’avons aucune indication architecturale et à relancer un appel à projets public en énonçant de nouvelles conditions.

