Hérault - Les samedi et dimanche 21 & 22 mai 2022, visite d'un refuge de biodiversité de 2,7 ha. 

Demandez le programme

> Visite d'un refuge biodiversité LPO* - 4e participation à la Fête de la nature

> Les samedi et dimanche 21 & 22 mai 2022, visite d'un refuge de biodiversité de 2,7 ha. Vous pourrez découvrir lors de votre visite :

Principe d'une "porte ouverte" : déambulation libre et échanges informels au stand d'accueil. Ce n'est pas une visite guidée comme celles proposées à d'autres dates. Pour vous, ce sera l'occasion de venir prendre un bol d’air, de silence et de nature, échanger et peut-être piocher quelques idées à faire chez vous.

* LPO Ligue de protection des oiseaux

21 & 22 mai 2021 de 10h à 19h - Gratuit - Tous publics - Pique-nique possible en autonomie - Toilettes sèches.

Parking PMR sur demande préalable au 06 45 23 41 16. Petit circuit accessible en fauteuil avec aidant. Mais pas (encore) de toilettes accessibles PMR.