Pézenas - Réunion publique de constitution de l'association de jumelage Pézenas – Tamm

La Ville de Pézenas a entrepris un jumelage avec la ville allemande de Tamm près de Stuttgart. Des contacts ont été pris et ayant identifié des intérêts communs et une volonté commune de partenariat, les deux villes vont se rencontrer officiellement le 27 avril prochain à Pézenas à l’occasion de la visite du maire de Tamm. La ville a fait le choix de créer une association de jumelage à laquelle les citoyens de la ville et des villages alentours sont invités à prendre part.

Un jumelage, c’est quoi ?

C’est l’opportunité de découvrir une culture différente de la nôtre dans toute sa richesse et sa diversité, en l’occurrence la culture allemande.

Le jumelage, c’est pour qui ?

Tout le monde… Il n’est pas obligatoire de parler l’allemand. Il suffit d’avoir envie de partager ses passions, ses centres d’intérêts avec ceux qui ont les mêmes que nous mais dans un autre pays. On peut être passionné de sport, de vins, de musique, de théâtre et avoir envie de jouer un match avec l’équipe allemande de Tamm, envie de faire un concert avec leur groupe de musique, faire déguster nos vins, découvrir les leurs. La langue n’est pas tout : entre sportifs on se comprend, surtout après la fin du match ! Entre musiciens, on parle la même langue, celle de la musique, etc.

Le jumelage, qu’est-ce que ça nous apporte ?

C’est un enrichissement, car on découvre les autres, on partage une passion, on partage un bon repas ou le verre de l’amitié. On se comprend sans forcément beaucoup se parler. C’est de l’humain, mais pas que. C’est aussi économique et coopératif. Notre premier partenaire économique est l’Allemagne. Faute de candidats parlant allemand, il y a des milliers de postes qui restent vacants chaque année. Un stage de formation en Allemagne ou un échange avec Erasmus dans une ville jumelle, avec laquelle on a bâti des liens de confiance et bientôt d’amitié, ça rend l’éloignement plus facile, plus rassurant. On peut recevoir chez soi et être reçu, faire du tourisme, se former, apprendre… On peut lancer des coopérations entre les villes et échanger nos expériences dans plusieurs domaines : environnement, mobilités douces, solidarités, circuits courts, énergies renouvelables, identité… C’est très large et peut intéresser chacun.

Si vous êtes passionné et intéressé par cette aventure de partage, le jumelage avec la ville de Tamm dans le Bade-Wurtemberg, n’hésitez pas venir à la réunion publique de constitution de l’association de jumelage Tamm Pézenas. Ce jumelage est un projet fort de la municipalité de Pézenas qui sera représentée au sein de l’association en cours de création et qui va appuyer ce jumelage.