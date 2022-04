Pézenas - Grand Déballage de Pézenas : dimanche 1er mai !

Dimanche 1er mai 2022 à Pézenas retrouvez "Le grand déballage"

48ème Grand déballage : 200 exposants de 8h à 18h

Organisation Abap amicale des antiquaires et brocanteurs de Pézenas.

L’Association des Brocanteurs et Antiquaires de Pézenas regroupe plus d’une trentaine de boutiques, situées pour la plupart dans l’Avenue de Verdun et le cœur de ville de Pézenas, en région Occitanie (département de l’Hérault). Elles vous accueillent toute l’année tous les jours de la semaine.

Contact : 04 67 98 38 79

www.antiquaires-pezenas.com