Sète - Championnat d'Occitanie de longe côte, le 30 mai à Sète !

Annulé en 2020 et reporté à la rentrée en 2021 en raison de la crise sanitaire, le championnat de longe côte revient cette année sur les beaux jours du printemps.

Organisé par la FFRandonnée Occitanie, le championnat se déroulera dans l’Hérault à Sète à la fin du mois d’avril.

Pour le plus grand bonheur des amateurs de cette activité nautique, devenue un incontournable des littoraux, la 5ème édition de cette évènement dédiée à la compétition et à la découverte de cette discipline prendra place sur la plage de la Baleine. Pas moins de 200 pratiquants sont attendus pour participer à la compétition sur différentes épreuves.

L’évènement se déroulera en deux étapes :

Dans une première partie de journée c’est l’aspect sportif qui sera mis en avant avec une compétition opposant les longeuses et longeurs des différents clubs d’Occitanie. Compétition que l’on retrouvera au travers d’épreuves qualificatives sur des parcours chronométrés de 200 mètres et 50 mètres en solo ou 1 000 mètres et 400 mètres en équipe quarte et binôme. Sept catégories sont concernées : Minimes/cadets (12-15 ans), juniors (16-17 ans), senior (18-39 ans), master 1, 2, 3 et 4 (40/59 ans, 50-59, 60-69, & 70/+).

Les meilleurs obtiendront leur place pour le Championnat de France de longe côte qui aura lieu le 4 juin à Sangatte (Pas-de-Calais). « Le Comité Régional de Randonnée Pédestre d’Occitanie est heureux d’organiser le championnat régional de Longe côte à Sète. Je remercie la ville de Sète pour son implication ainsi que le club Sète Escapade. Je souhaite à tous une belle compétition.» Anne-Marie BERMEJO présidente de la FFRandonnée Occitanie.

En fin de journée, à la suite des différentes courses, des initiations gratuites seront également proposées par des animateurs certifiés pour permettre à ceux qui ne connaissent pas encore le longe côte de découvrir la discipline. Un équipement adéquate sera nécessaire pour pouvoir participer et ainsi découvrir les bienfaits de cette pratique, qui à l’origine, est une technique de musculation, utilisée pour se renforcer sans faire subir de traumatisme à ses articulations. « Les membres de mon association ont été conquis par le bien-être procuré par cette activité. Je la recommande aux personnes sédentaires, celles peu sportives ou avec des difficultés pour marcher, l’évolution en milieu aquatique enlevant les contraintes du poids sur les articulations. » Claude, animatrice.

Cette journée sera clôturée par une remise des prix sur la plage pour récompenser les meilleurs longeurs occitans dans chaque épreuve et pour chacune des catégories. Un moment convivial qui saura mettre à l’honneur les sportifs et le longe côte. Le Championnat de Longe Côte d’Occitanie est organisé par le comité régional FFRandonnée d’Occitanie, en partenariat avec le comité départemental FFRandonnée de l’Hérault et le club Sète Escapade. L’événement bénéficie du soutien de la ville de Sète, de la Région Occitanie et du Conseil départemental de l’Hérault.