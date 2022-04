Sète - Gala de boxe Sète Fight : Le grand retour du noble art à Sète

Ce samedi 2 avril marquait le retour de la boxe en terres sétoises.

Avant le combat tant attendu, la traditionnelle pesée avait lieu à la salle multisports du Barrou, sous le regard de François Commeinhes, Hervé Marquès, adjoint aux sports et Alain Armenio, adjoint délégué aux sports de combats. Pour cette soirée, trois combats pros et dix amateurs étaient prévus, avec en tête d’affiche Nayan Deslion, enfant de la ville et figure de la boxe sétoise. Le boxeur classé en élite 2 professionnelle et recrue d’Esprit boxe 34, club de Maraussan, s’est dit fier d’être acteur du retour de la boxe en île singulière.

Côté combat, deux sétois se sont hissés sur le podium : Léo Ferrando gagnant aux points et Nayan Deslion gagnant lui aussi aux points avant de remporter le combat final face à un adversaire qu’il qualifiera de valeureux et déterminé. Ce gala Sète fight organisé à la halle des sports Louis-Marty n’aura pas manqué d’attirer 600 amateurs de boxe, sport qui connut de grandes heures dans la vie sportive sétoise tout au long du XXe. Le gagnant de ce gala inscrit donc son palmarès aux côtés de celui des grands noms de la boxe sétoise, tel que Léon Llobères (disparu en septembre dernier) ou encore Éric Nicoletta.