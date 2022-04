Sète - De nouveaux emplacements sécurisés pour garer son vélo à Sète

Toujours soucieuse de développer les mobilités douces et de favoriser la pratique d’une activité sportive régulière, la Ville de Sète s’équipe peu à peu de stationnements sécurisés pour vélos.

Depuis début avril, deux box ont ouvert leurs portes dans le parking des halles.

Vous aimez circuler à vélo mais vous vivez un vrai casse-tête pour stationner votre deux-roues en toute sécurité ? Le nouvel emplacement vélo du parking des halles est fait pour vous. En contrepartie d’un abonnement de 10 euros par mois, vous pouvez stationner votre vélo en toute sécurité à toute heure du jour et de la nuit dans un espace propre et équipé à l’intérieur du nouveau parking des halles.

Deux velobox d’une capacité d’accueil de 29 vélos attendent les amoureux de la petite reine. Equipés pour accueillir les vélos électriques, les deux abris disposent de prises de recharge électrique, de casiers pour déposer casque et équipement et bientôt d’un gonfleur et d’un kit de réparation.

Ces équipements viennent compléter l’ouverture d’un abri pour vélos de 30 places à la gare routière, également sécurisé et équipé d’un totem de réparation et d’une pompe en libre-service et l’installation de plus de 150 arceaux vélos pour le stationnement des cycles répartis dans la ville.

Dans les prochains moins, un vélo parc ouvrira également ses portes dans le quartier des 4 ponts. Installé dans un local remis à neuf, il offrira 44 emplacements supplémentaires dans un espace sécurisé.

Tarifs et abonnements :

Vélo box du parking des halles : 10 euros par mois.

Remplir le formulaire sur le site www.felicittaparc.com, rubrique stationnement/ demande d’abonnement en sélectionnant parking des halles et abonnement mensuel Velobox ou S’adresser à l’accueil du parking des Halles ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h et le samedi de 10h à 14h.

Abri vélos de la gare routière : 25 euros par an (accès avec badge personnalisé).

Renseignements auprès de l’entreprise Felicittà (6 rue Jean Jaurès à Sète) au 04 67 74 66 55 ou par courriel à contact@felicittaparc.com