Marseillan - Dernier jour de la Fête du Printemps, découvrez le programme !

Pour célébrer l’arrivée des beaux jours et après deux ans d’arrêt, la fête du printemps revient à Marseillan avec un beau programme de festivités ayant pour thème les arts du cirque. La ville sera décorée aux couleurs du printemps avec fleurs et papillons. Commerçants, riverains apporteront leur touche de gaieté en décorant leur vitrine, leur jardin ou leur balcon.

À vos costumes, cette année la fête du printemps se veut colorée et festive ! On veut danser, chanter et faire la fête.

Buvette et petite restauration sur place proposées par le chocolatier Emmanuel Servant, le stand de churros, l’association Bleu Soleil, Chez Titin et l’association Ensemble et Partage.

Dimanche 17 avril

Toute la journée : buvette et petite restauration (Place du Théâtre)

De 12h à 14h Animation musicale avec la Pena Bella Ciao (Port de Marseillan)

De 14h à 18h Spectacle déambulatoire Boule de Neige avec la Cie La Toupine (Port de Marseillan et Place du théâtre)

De 14h à 18h (Place du théâtre)

Ateliers : sculptures sur ballons, maquillage, créatif , jeux gonflables et monstres jeux