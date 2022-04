Sète - Un projet singulier alliant cirque et voile !

Ce week-end (du samedi 16 au lundi 18 avril) à Escale à Sète - Fête des traditions maritimes, notre service Patrimoine prend possession du stand de l'Agglopôle (de 10h à 17h) et propose différentes activités dont des ateliers "nœuds marins".

Avec notamment la présence de la Compagnie MangeNuage, dont le voilier est amarré Quai du Maillol, à Sète. Venez échanger autour d'un projet singulier alliant cirque et voile, sensibilisation à l'environnement et recherche universitaire... et découvrez les différentes étapes de construction de ce bâtiment unique !