Sète - Escale à Sète labellisée Année de la Gastronomie !

Escale à Sète labellisée Année de la Gastronomie grâce au dossier instruit par la CCI Hérault sur l’opération « Escale Assiette »

Mercredi 13 avril, Jean-François Rezeau, Président de la CCI Occitanie, André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie et Wolfgang Idiri, Directeur Général d’Escale à Sète signaient la convention de subvention de 50 000€ attribuée à Escale à Sète dans le cadre de l’obtention du label « Année de la Gastronomie », financée par le Plan France Relance.

« Comme nous le faisons toujours, nous avons apporté notre contribution à Escale à Sète de façon pragmatique et efficace, autour de 2 actions phares. La Première : le développement de notre application DESTINATION HERAULT en tant qu’application du Festival (…). La seconde, et non des moindres : le montage de ce dossier dans le cadre de l’Année de la Gastronomie. Nous avons tout de suite été convaincu qu’Escale à Sète avait toute légitimité dans cet appel à projets. Quelle fierté pour nous d’avoir pu contribuer ainsi à cette magnifique Fête maritime. C’est bien là le rôle de notre CCI : être un acteur de proximité qui accélère les entreprises et les territoires ! » a déclaré André Deljarry, Président de la CCI Hérault

Pour l’occasion les Président(e)s des CCI de l’Ariège, du Gard, de l’Aude, des PO, du Gers, et du Tarn et Garonne avaient fait le déplacement