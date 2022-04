Occitanie - Vendredi 15 avril 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°265 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2177 hospitalisations en cours (+23) dont 169 réanimations et soins critiques (-3) et on déplore 7443 décès à l’hôpital (+27 en 3j) depuis le début de la pandémie en mars 2020.

La circulation virale du Covid reste intense dans notre région. A la veille des fêtes de Pâques propice aux rassemblements familiaux et amicaux, restons vigilants pour se protéger et protéger nos proches les plus vulnérables.