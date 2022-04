Hérault - Visite au centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Villeveyrac dans l'Hérault

Carole Delga : « Notre biodiversité est notre richesse ; ce partenariat avec la LPO doit nous aider à la préserver pour les générations à venir »

En visite au centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Villeveyrac dans l’Hérault, ce vendredi 15 avril, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, aux côtés notamment des présidents de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de France et d’Occitanie, Alain Bougrain Dubourg et Pierre Maigre, ainsi que de nombreux élus locaux, dont le maire de Sète, François Commeinhes, le maire de Frontignan, Michel Arrouy et celui de Villeveyrac, Christophe Morgo, a signé la convention de partenariat liant la Région et la LPO Occitanie en faveur de la préservation de la biodiversité régionale. À cette occasion, la présidente de Région a également inauguré la nouvelle volière pour les oiseaux de mer construite au sein du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de la commune.

Acteur majeur de la lutte pour la préservation de la biodiversité en France, la Ligue de la Protection des Oiseaux peut aujourd’hui compter sur plus de 65 000 membres pour défendre son action partout en France. En Occitanie, la Région est à ses côtés depuis 2017 via un accompagnement financier de plus de 500 000€. Elle mobilise également des fonds européens (260 000€) pour accompagner des actions de restauration ou d’éducation à la biodiversité. A Villeveyrac, elle accompagne depuis 2018 le programme annuel de soins à la faune sauvage et de médiation auprès des citoyens, ainsi que les actions du centre de soin dédié.

Une Convention de partenariat de 3 ans

La convention signée aujourd’hui entre la Région Occitanie et la LPO Occitanie vient renforcer cette action commune en faveur de la biodiversité en s’appuyant sur 5 défis majeurs à relever :

Réussir la zéro artificialisation nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040 ;

Renforcer la résilience des écosystèmes et territoires dans le contexte de changement climatique ;

Construire un modèle de développement sans pollution et à faibles impacts sur la biodiversité ;

Développer l’éducation à l’environnement et au développement durable pour mieux connaitre, mieux partager et mieux agir individuellement et collectivement ;

Cultiver l’excellence en faveur de la biodiversité, au travers de l’exemplarité et des synergies entre acteurs

Cette convention s’inscrit par ailleurs dans l’action menée par la Région à travers la mise en œuvre de sa Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SrB), de son Plan régional d’action « Arbre et carbone vivant », mais également de son futur Plan Noé « Nature en Occitanie…évidemment », qui mettent tous en avant la protection et la restauration des écosystèmes naturels.

« La signature de cette convention entre la Région et la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Occitanie vient marquer la reconnaissance de la LPO Occitanie comme un acteur majeur de notre territoire en matière de lutte pour la préservation de la biodiversité. C’est également un acte fort qui s’inscrit dans l’action que la Région mène à travers sa Stratégie Régionale pour la Biodiversité afin de relever collectivement les défis qui s’imposent aujourd’hui pour garantir la survie de nos espèces vivantes mais également de leur habitat, et de l’environnement qui nous entoure et fait la richesse de notre région », a déclaré Carole Delga.

A l’occasion de cette visite, la présidente de Région a également inauguré la nouvelle volière pour les oiseaux de mer construite au sein du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de la commune. 41 000€ ont été engagés par la Région sur ce projet dans le cadre du budget participatif « Mer et littoral » 2021 porté par la Région et le Parlement de la Mer, pour la création de nouveaux équipements pour la nouvelle volière construite au sein du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de la commune. Cet investissement a notamment permis d’équiper le centre en matériel adapté à la prise en charge des oiseaux recueillis et de développer des outils pédagogiques et d’animation.

L’investissement de la Région en faveur de la nouvelle volière du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Villeveyrac s’inscrit dans cette démarche de sauvegarde du vivant que nous souhaitons amplifier avec la LPO, en venant ici par exemple offrir les moyens de prendre en charge plus efficacement les oiseaux marins en détresse. Il vient par ailleurs répondre à une préoccupation forte de nos habitants : celle du bien-être animal. Je souhaite dans ce nouveau mandat qui s’ouvre, aller plus loin en matière de protection et bien-être animal, en y dédiant notamment un budget spécifique, pour continuer de soutenir les organisations et structures de protection des animaux sauvages », a conclu Carole Delga.

Crédit photo © Antoine Darnaud - Région Occitanie