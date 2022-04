Occitanie - Offrir à tous les enfants une chance de partir en vacances !

Depuis 1996, la Région accompagne l’opération « Premiers départs en vacances » portée par l’Union Nationale des Associations de Tourisme, qui regroupe les structures associatives de l’économie sociale à but non lucratif dans le domaine des vacances et des loisirs, afin de permettre à des jeunes de 6 à 17 ans issus de milieux défavorisés de partir pour la première fois en vacances.

« Plus de 80 ans après le vote de la loi sur les congés payés, de nombreuses familles renoncent encore à leur projet de vacances, malgré les conséquences en termes de santé, de mixité sociale et d’éducation que cela engendre. Et nous savons pertinemment que le manque de moyens financiers est le premier argument avancé par les familles pour le non-départ des enfants en vacances », a expliqué Marie Piqué, vice-présidente en charge des solidarités, lors de la commission permanente du conseil régional qui s’est tenue ce vendredi 15 avril.

Depuis la mise en place du dispositif en 1996, plus de 47 000 enfants ont pu vivre leur « 1ers départs en vacances ». Un total d’environ 2400 enfants bénéficient de ce dispositif chaque année, dont une centaine en situation de handicap.

« L’accès aux vacances pour les enfants en situation de handicap est un enjeu auquel nous sommes particulièrement attachés. 97 ont pu partir durant l’été 2021 et nous voulons porter ce chiffre à 120 pour l’été 2022 », a détaillé Marie Piqué avant de remercier le Service pour l’Inclusion en Accueils collectifs de Mineurs, qui organise l’accompagnement des familles et des jeunes en situation de handicap.

Une subvention de 650 000 euros a donc été votée par le conseil régional pour venir abonder le budget de cette édition 2022 aux côtés des CAF et MSA d’Occitanie qui se mobilisent également pour soutenir financièrement l’opération dont le coût total dépasse les 2,1 millions d’euros.

« Je tiens également à saluer la participation des centres de vacances agréés et fédérés par l’UNAT sans qui cette opération ne serait pas réalisable. C’est une formidable chaîne de solidarité qui permet à chacun de jouer son rôle et à tant d’enfants de goûter aux joies des vacances chaque année », a conclu la vice-présidente avant de voir la délibération votée à l’unanimité par le conseil régional.