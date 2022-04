Agde - Vernissage de l'exposition de CEM : « Art Sacré, Art Singulier »

Dans le « cocon » de la chapelle de l’ancien hôpital de Villeneuve les Béziers, et devant un auditoire nombreux et passionné, CEM / Catherine Cros a présenté son travail, dont la « pierre de Rosette » a été …un bout de bois !

Un après-midi de 2004, sur la jetée du Cap d’Agde : le pied qui heurte un bout de bois flotté, l’oeil qui capte une forme suggestive, et voilà le début d’une aventure qui dure depuis 20 ans...

Pour l’artiste, tous ces restes végétaux, minéraux, tous ces objets jetés, abandonnés, ignorés, burinés par l’eau et le temps, nous livrent un message. Petit à petit, par les mains de CEM, prend vie une pléiade de personnages et tout un bestiaire qui renvoient à des valeurs fondamentales, à des codes ancestraux…Cheminement intérieur et projections dans la matière d’images et de ressentis ouvrent à des compositions très abouties dont la lecture amène le spectateur à passer de l’autre côté du miroir.

Mais tout est déjà là, inscrit dans la matière ! se plait à expliquer CEM ! Peut-être, mais dans une société devenue aveugle à ce qui l’entoure, l’artiste-guide nous ouvre les yeux et nous amène à la suivre sur un bien beau chemin....

Exposition du 5 au 23 avril 2022, tous les jours de 10h à 18h, entrée libre