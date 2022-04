Toulouse - Une nouvelle façon de conjuguer les attentes des entreprises et des salariés en Occitanie

Christophe Ducluzeau crée Insitu en 1997 dans une approche pionnière des services RH conciliant souplesse et maîtrise des coûts à destination des clients et diversité et bien-être au travail pour les collaborateurs Insitu.

Insitu propose des solutions clé en main dans le domaine des fonctions supports à forte valeur ajoutée, sur les métiers de la Communication, la Finance, l’Informatique, la Qualité ou les Ressources Humaines.

Son savoir-faire mixe une réponse sur-mesure aux besoins des clients, une expertise dans l’acquisition de talents et des prestations orientées performance et qualité.

Les 25 années d’existence ont permis de développer une méthodologie de travail bien spécifique.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ en 2021 se positionne comme le leader des compétences sur-mesure proposant la juste compétence, au juste temps, au juste coût et au juste moment.

Insitu rayonne sur la moitié sud de la France à Pau, Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Lyon.

La société partage les compétences de sa communauté de talents, 120 collaborateurs "Métier" salariés de l’entreprise, à temps plein, en CDI et une centaine de consultants indépendants, auprès d’une clientèle diversifiée d’entreprises industrielles et de services, d’associations, et collectivités locales…

Forte d’une croissance historique continue de son chiffre d’affaires et de ses résultats, Insitu intervient auprès de 450 clients.

Après une première opération de transmission partielle à des cadres-clés, le dirigeant-fondateur a souhaité confirmer sa prise de recul opérationnelle et capitalistique.

Les nouveaux dirigeants-actionnaires, abordent, désormais, un nouveau cycle de croissance tirant pleinement parti des opportunités de développement des modèles alternatifs d’organisation du travail dans un contexte d’évolution accélérée des services RH.

La nouvelle équipe dirigerante est constituée des Directeurs Généraux, Olivier Foucher, Pierre Juillard, Romain Lacoste et Franck Lointier. La présidence est confiée à Joël Ferraton.

Plus d'information sur insitu.fr