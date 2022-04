Lourdes - Prêt de broyeurs à végétaux à partir 18 avril 2022

Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65) et la ville de Lourdes ont passé une convention pour le prêt de deux broyeurs à végétaux.



Ces broyeurs sont mis gratuitement à disposition des Lourdais. Ils facilitent le broyage des branches et cela permet aussi d’éviter de les porter en déchetterie. La matière produite peut être compostée ou plus astucieusement elle peut servir au paillage des plants dans les jardins, les protégeant ainsi du gel, de la chaleur et permettant aussi de régulier l’humidité. C’est aussi l’occasion de rappeler que le brûlage des végétaux est strictement interdit !



Les modalités de prêt du broyeur sont les suivantes : réserver le matériel auprès de l’accueil des Services Techniques, présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile, attester d’une assurance responsabilité civile (par exemple l’assurance habitation, afin d’être couvert pour les dommages causés à autrui), laisser un chèque de caution de 630 euros qui ne sera encaissé qu’en cas de dégradation du matériel. Les broyeurs seront prêtés suivant les disponibilités. Ils doivent être retirés le matin à 9h30 et être restitués le lendemain matin à 9h.

Ils pourront être empruntés pour le week-end : perception le vendredi à 16h30 et restitution le lundi suivant à 9h.



Une information rapide sera donnée, un guide utilisateur et un casque de protection seront aussi fournis. Il vous est conseillé de réutiliser le broyat dans vos jardins.



Plus d’information en contactant le service Transition Écologique par téléphone :