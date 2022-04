Toulouse - Vacances de Pâques en échanges de maisons : l'Occitanie, toujours au top

Deux mois après les annonces concernant la levée des restrictions en France et dans le monde entier, le printemps pointe le bout de son nez et avec lui, l’envie irrépressible d’organiser ses prochaines vacances. HomeExchange, première communauté mondiale d’échange de maisons, dresse des premières tendances positives pour les vacances de Pâques, notamment pour l’Occitanie qui atteint un niveau record en termes de nombre de nuitées.

Des chiffres record pour les vacances de printemps

Dans la région Occitanie, qui compte plus de 19 000 maisons et appartements sur la plateforme, 14 700 nuitées d’échanges vont avoir lieu durant cette période de vacances, ce qui représente une hausse de 43% par rapport à celles de l’année dernière, et même de 20% par rapport à celles de 2019, alors même que les échanges ne sont pas encore tous organisés.

L’Occitanie fait partie des destinations favorites cette année

Dans la même lignée que depuis le début de la crise sanitaire, l’Occitanie reste dans le TOP 5 des régions les plus populaires pour les mois à venir, en quatrième position derrière la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. 63 400 nuitées y sont prévues jusqu’à la fin de l’année, et Montpellier, Toulouse, Nîmes, Sète et Albi sont les cinq villes les plus prisées.

L’échange de maisons séduit de plus en plus d’habitants de la région

Si la région est attrayante pour les vacanciers de France et d’ailleurs, les Occitans eux-mêmes plébiscitent l’échange de maisons pour s’accorder un moment de détente et déconnecter du quotidien. Jusqu’à la fin de l’année, 39 800 nuitées sont pour le moment organisées par les habitants de la région, qui ont principalement prévu de partir en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et au sein-même de leur propre région.

La moitié de ces échanges de maisons sont notamment liés à des départs en dernière minute (pour les mois d’avril et mai), et l’autre moitié concerne la période estivale.

315€ d’économies sur les vacances de Pâques grâce à l’échange de maisons

La majorité des Français estiment devoir prévoir entre 300 et 599€ de budget pour leurs vacances de Pâques*. Selon HomeExchange, dans un contexte où le prix constitue un critère de choix pour partir en vacances et où l’hébergement représente 30% du budget alloué à ces dernières**, les Français devraient réaliser une économie d’environ 315€ grâce à l’échange de maisons. “D’après HomeExchange et Appinio***, 89% des parents d’enfants de moins de 18 ans ressentent le besoin de partir pendant les prochaines vacances scolaires. En supprimant l'argent de l'équation, vous réalisez combien de personnes pourraient voyager si elles échangeaient leur maison plutôt que de payer pour leur logement. Finalement, nous pourrions tous voyager plus, si nous échangions plus”, conclut Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange.

* Statista, Quel budget consacrerez-vous à vos vacances de printemps ?, 2019

** Baromètre SOFINCO, Les Français et leur budget pour les vacances d’été, juin 2020

*** HomeExchange x Appinio, Les familles et les vacances, février 2022.