Frontignan - Fête de la Miquette et chasses aux oeufs à Frontignan la Peyrade

Une semaine de traditions à partager en famille Si le week-end prochain est partout en France celui des cloches et de la chasse aux œufs, cette semaine est également celle de la Miquette à Frontignan la Peyrade. Mode d’emploi de ces journées qui seront l’occasion de faire vivre de douces traditions qui rassemblent les générations autour de la notion de partage.

Fête de la Miquette

À partir de jeudi 14 avril, comme chaque année depuis 17 ans maintenant, le club taurin Lou Senglié, la Ville de Frontignan la Peyrade et les artisans boulangers-pâtissiers organisent la fête de la Miquette, la célèbre petite brioche anisée locale qui sera en vente un peu partout sur la commune.

Dimanche 17 avril, l’opération sera ponctuée par le traditionnel grand défilé en costumes d’époque dans le cœur de ville.

Le partage de cette petite brioche est sans doute l’une des plus belles traditions locales, qui témoigne bien de l’esprit de solidarité des frontignanais.es et lapeyradois.es depuis plus de trois siècles.

En effet, c’est en 1692 que la confrérie des Pénitents blancs a décidé de célébrer la fête religieuse de Pâques en distribuant gratuitement du pain aux indigents de la commune. Un siècle plus tard, les moines capucins, en charge de l’hôpital St Jacques, ont demandé au boulanger Pascal, au nom prédestiné, de confectionner une petite brioche anisée pour l’offrir aux malades. Dès lors, la petite brioche anisée allait se populariser à tel point qu’au début du XX e siècle, à Pâques, il n’était pas rare de faire la queue devant la vitrine du boulanger pour se la procurer. L’idée originelle de partage allait perdurer jusque dans sa forme en trois parties : les deux extrémités pour les enfants et le cœur pour les parents.

En pratique

17 e Fête de la Miquette | Dimanche 17 avril 2022

10h : Défilé des boulangers en cœur de ville (départ de la maison de retraite Anatole-France). Avec la participation du groupe folklorique Le Bel hautbois dormant et le Temps jadis.

Chasses aux œufs

Le (long) week-end de pâques sera également celui de la gourmandise pour les enfants grâce au comité des fêtes qui, en partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade, organise deux chasses aux œufs gratuites et réservées aux enfants uniquement.

Plus de 1000 œufs vont ainsi être cachés pour le plaisir des tout-petits avec un parcours spécial pour les moins de 5 ans.

En pratique