Occitanie - Mardi 12 avril 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°264 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2 116 hospitalisations en cours (+90) dont 172 en réanimation et soins critiques (+16) et on déplore 7 416 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+35 en 4j).

A quelques jours d’un week-end de Pâques qui favorisera nos rassemblements familiaux et amicaux, les indicateurs sanitaires nous incitent encore à rester très vigilants, surtout envers nos proches les plus fragiles. La circulation virale du Covid reste à la fois forte et stable en Occitanie, avec près de 11 400 nouveaux cas signalés en moyenne chaque jour. Ces indicateurs Covid sont accentués par ceux de la grippe qui reste aussi très active encore en ce mois d’avril : ne relâchons pas nos bons réflexes de protection pour limiter les contaminations.