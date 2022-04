Béziers - Féria de Béziers : le programme des arènes dévoilé

Mardi 12 avril au Foyer du Théâtre municipal de Béziers, le maire de la ville Robert Ménard, l'empressa des arènes du Plateau de Valras : Simon Casas, Sébastien Castella et Olivier Margé en présence de nombreuses personnalités, d'aficionadas et aficionados ouvraient la Temporada de la Séville française en annonçant les cartels et spectacles taurins qui se dérouleront du vendredi 12 au lundi 15 août. L'empressa, comme tenait à le dire Simon Casas, voulait un cartel d'harmonie ; harmonie des hommes, harmonie des toros, pour obtenir un tout à la hauteur d'arènes comme celles de Béziers.

Faits marquants ; d'abord le retour de la tradition, celle des "Miura" après une absence de cinq années, puis la présence d'El Juli qui n'avait pas foulé le sable biterrois depuis huit ans, la présence au cartel de celui qui prendra son alternative à Istres le 18 juin le biterrois Carlos Olsina réalisant ainsi son rêve d'enfant, notons aussi que la novillada piquée se composera de six élévages français et mettra en compétition le chiclanero/biterrois Christian Parejo, le Nîmois Lalo de Maria et Jorge Martinez vainqueur du "Circuito de Novilladas de Andalucía 2021". Chaque soir aux arènes des spectacles taurins et équestres de qualités seront proposés à 21h30 (10€).

La prochaine émission de Paseo y Toros sur Radio Ciel Bleu sera consacrée à cet événement...

Photo d'illustration