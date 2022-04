Sauvian - Le carnaval à Sauvian c'était samedi dernier !

Au vu des nombreux sourires des petits et des grands, nous pouvons affirmer que ce carnaval a été grâce à vous une réussite !

Merci, à l'attelage Dubois pour avoir balader monsieur Carnaval en ville avec leurs magnifiques chevaux. Mais également un grand merci aux musiciens d'antan et à la fanfare Clownissimo pour avoir assurer l'ambiance, aux maquilleurs et sculpteurs sur ballons, à tous les pousseurs de charretons, aux élus et agents présentant pour sécurisé le cortège, aux services techniques pour la logistique et aux enfants de l'ALSH pour la création de monsieur carnaval qui malgré le vent est bien parti en fumée ! Sans oublier encore une fois, les couturières de La Passerelle e pour les “mounaques sauviannaises” qui ont eu un grand succès.

Rendez-vous l'année prochaine !