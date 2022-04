Cap d'Agde - Georges RENAULT : La mémoire du Cap d'Agde s'est envolée  

Georges RENAULT : La mémoire du Cap d’Agde s’est envolée

Georges RENAULT est né le 21 Juin 1945.

Rien ne le prédestinait à embrasser une carrière dans la presse au Cap-d’Agde. Né à NANTES il a été élevé́ par sa grand-mère à TOULON. Enfant, il assiste au va et vient incessant des bateaux de la flotte française dans la rade.

A 17 ans, il s’engage, pour 5 ans dans la Marine nationale. Il embarque ainsi à bord du Forbin en direction de Mururoa pour surveiller le site des essais atomiques... Son navire reçoit la visite du Général de Gaulle, il est aux premières loges.

Au terme de son engagement militaire en 1968, sa passion pour le rugby le mène à TOULOUSE où il rédige des compte-rendu de match pour Le Provençal.

Lors d’une virée nocturne à l’UBU, le jeune pigiste rencontre un certain Gérard DENESTEBE, libraire et conseiller Municipal de la ville rose. Ce dernier veut créer un journal au CAP D’AGDE, cette nouvelle station de la côte languedocienne.Georges RENAULT fait le pari de suivre son ami.

Le 18 juin 1973, le petit gamin de 15 ans que j’étais voit arriver un grand escogriffe à l’allure dégingandée que mon père appelle «L’ABBÉ». Un surtout dont les noctambules Toulousains avaient affublé Georges en référence à ses qualités de vendeur hors-pair à qui l’on donnait le bon dieu sans confession. Le surnom lui restera collé à la peau durant de nombreuses années

Georges s’occupe de la régie publicitaire du titre et participe aux premières années folles d’u Cap d’Agde, cocktails, inaugurations et vie nocturne agitée sont son lot quotidien. Georges est l’initiateur d’une rubrique de potins locaux sous une plume parfois acérée : « Les Capotins du Cap d’Agde » . Une plume libre, taquine, parfois corrosive. Un personnage entier au caractère tranché. Aux côtés de Gérard DENESTEBE ils éditent ensemble, plans, guides du Cap d'Agde et brochures de promotion en Anglais, en Allemand et même en Hollandais à l'époque ou le Cap se vendait par milliers d'unités immobilières à des étrangers.



En 1977 c'est le groupe Midi Libre qui rachète le titre, Georges RENAULT continue sa collaboration quelques années puis, en 1983, Georges décide de voler de ses propres ailes : Il lance ses propres magazines : LOISIRAUCAP tout d’abord puis LE MAGAZINE du CAP D’AGDE, magnifique recueil annuel des évènements et animations de l'année. Il s’allie la compétence du journaliste Paul-Eric LAURES et du Photographe Rodolphe MANENS. Cette revue devient la mémoire récapitulative des meilleurs pages et des plus tristes moments de la communauté capagathoise. Un magazine qu’il fallait collectionner impérativement pour transmettre l'histoire de notre station aux générations futures.

En 1984 Il fait la rencontre de Maryline DELLA VALLEE, une ravissante hôtesse de la SEBLI qui s’occupait de la promotion du Cap d’Agde, ils se marièrent en 1985 avant d’accueillir leur fille Anaïs en 1987.

Dans la foulée Georges, fin gourmet devant l'éternel, publie un guide gastronomique qui fera référence dans la région : Le Guide gastronomique RENAULT - Languedoc-Roussillon et Rouergue. Il côtoie les grands noms de la cuisine, à l’image de son ami Michel Bras à Laguiole.



D’autres « produits », sont à mettre à son actif comme des cartes IGN des meilleurs vignerons du Languedoc-Roussillon, les posters humoristiques du cap d’Agde signés ou le plan du Cap d’Agde était reproduit sous forme de dessins.

Parmi les plus belles UNES du Magazine du Cap du temps d’une splendeur désormais révolue : Celle du mariage de Johnny et Laeticia HALLYDAY ou encore en 2006 Miss France 2006 Alexandra ROSENFELD.



Georges RENAULT a également édité un livre référence retraçant les 30 premières années de la plus grande station touristique de FRANCE - Cap d'Agde 1970-2000

Georges est le père d’Anaïs était l’heureux grand père de deux petits enfants REBECCA née en 2011 et ANTHONY né en 2012.

Celui que l’on a longtemps surnommé l’Abbé n’aimait guère verser dans la nostalgie. « C’est pas bon, Ça ne sert à rien. » disait-il …

Depuis quelques heures en écrivant ces tristes lignes les yeux embués de larmes j’essaye de faire mienne cette phrase, « C’est pas bon, Ça ne sert à rien. » !

Peut-être avais-tu raison puisque grâce à toi, à tes magazines et à tes livres .. nos enfants, nos petits-enfants pourront revivre la belle aventure que nous avons partagé non pas avec nostalgie mais avec le bonheur de découvrir notre histoire : Celle du Cap d’Agde.

Sa fille Anaïs, ses petits-enfants Rebecca et Anthony peuvent être fiers de ce que Georges RENAULT nous a transmis au fil de ses pages : L'amour du Cap d’Agde

Adieu ami Georges.

Les obsèques de Georges RENAULT auront lieu Mercredi 13 Avril 2022 au funérarium Municipal de Séte 81 Bd Camille Blanc, 34200 Sète à 8 h 30 - La crémation aura lieu à 9 h 15

Didier DENESTEBE pour L’AGATHOIS et HERAULT DIRECT