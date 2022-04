Toulouse - AnimaParc® Occitanie dresse le bilan d'une saison record et annonce sa réouverture le 2 avril

Avec la fin des restrictions sanitaires, AnimaParc® Occitanie reprend ses bonnes habitudes et relance sa magie au début du printemps. Une vraie renaissance pour le parc qui a fait déjà face à de nombreuses réservations en ligne avant même l’ouverture de ses portes le 2 avril.

De belles perspectives pour la saison à venir

Après quelques turbulences en début de saison 2021, AnimaParc® Occitanie a enregistré une hausse record de fréquentation du parc dans le courant de l’été avec jusqu’à 3000 visiteurs par jour. Un succès pour le parc familial qui s’inscrit désormais comme un acteur touristique majeur et incontournable d’Occitanie et du Sud de la France.

Constamment à l’écoute de son public, AnimaParc® Occitanie a analysé tous les retours de ses clients sur la saison 2021 et s’est refait une beauté pendant l’hiver. Pour débuter la saison 2022, outre le recrutement de 60 saisonniers, une personne dédiée aux espaces verts a été engagée.

Grâce à des travaux d’embellissement et d’amélioration pour le confort des visiteurs, et boosté par la fin des mesures sanitaires dans les établissements accueillant du public, AnimaParc® Occitanie projette d’accueillir 170 000 visiteurs pour cette nouvelle saison.

Nouveaux spectacles au programme

AnimaParc® Occitanie dévoile cette année le Mexico Show qui se tiendra tous les jours du 7 juillet au 31 août 2022. Un nouveau spectacle mêlant acrobaties, magie et humour dans lequel les spectateurs seront plongés dans un univers aux inspirations mexicaines.

Du 22 octobre au 6 novembre 2022, se tiendra Anima’Loween, Fiesta de los Muertos. Un événement pour lequel le parc se parera de décorations renversantes et pendant lequel les spectateurs pourront assister à un spectacle spécial Halloween, un jeu de piste interactif et d'autres animations inoubliables.

Informations pratiques

Depuis l’année dernière, les visiteurs ont le choix lors de leur réservation en ligne entre le billet « Zen » non daté, utilisable toute la saison et le billet « Malin » daté et à tarif réduit. Et pour les habitués, un pass annuel est également disponible à la vente en caisse ou sur la billetterie en ligne : Réservez vos billets

AnimaParc® Occitanie sera ouvert du 2 avril au 6 novembre 2022 selon le calendrier d’ouverture du parc disponible sur www.animaparc.com

A propos d’Animaparc® Occitanie

AnimaParc a été créé en 2005 dans la commune du Burgaud (Haute-Garonne) par Madame et Monsieur Poujade. AnimaParc Occitanie compte trois parcs à thème. D’abord un parc de loisirs animalier avec quelques jeux puis un parc d’attractions avec rapidement de très nombreuses nouvelles attractions puis un parc de dinosaures et un espace aquatique, AnimaParc s’est toujours réinventé pour se développer, créer de nombreux emplois et émerveiller de nombreux enfants et leurs familles. Aujourd’hui le parc est une destination touristique et culturelle majeure en Occitanie qui affichait un record de fréquentation de 150 000 visiteurs en 2019 et 135 000 en 2021 (malgré une ouverture retardée de 3 mois).