Pyrénées-Orientales - Premier tour de la présidentielle : des résultats entre déception et fierté

Les résultats du premier de l’élection présidentielle ont placé Jean-Luc Mélenchon en troisième position avec près de 22%. Déception et fierté caractérisent nos sentiments du moment présent.

Déception, car Jean-Luc Mélenchon n’est pas qualifié pour le second tour. C’est l’accession au second tour que L’Union Populaire / La France Insoumise visait. Et rien d’autre. Le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, davantage aux allures de duo mortifère, laissera en fin de compte pour l’entre-deux-tours un débat atrophié.

Mais aussi fierté d’avoir suscité un immense espoir de changement d’ampleur, fierté d’avoir créé une dynamique propulsive, fierté d’avoir mobilisé les catégories populaires, fierté d’avoir su porter au cours de la campagne les thèmes concrets de la vie quotidienne du plus grand nombre.

Pour ce second tour, aucune voix ne doit se porter sur la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. L’Union Populaire / La France Insoumise fait confiance dans l’intelligence de ses électeurs, ce qui la dispense de donner de quelconques consignes, au demeurant aussi désuètes qu’inefficaces. C’est à Emmanuel Macron d’aller chercher les voix nécessaires. A lui d’en rabattre sur son bilan et son projet qui ont concouru à en faire le « Président des riches » aux yeux du plus grand nombre. Qu’il commence, par exemple, à renoncer à toute réforme dégradant les conditions d’accès à la retraite, ou à cesser la casse continue des services publics. Liste bien évidemment non exhaustive…

L’Union Populaire / La France Insoumise mettra désormais toute son énergie à faire élire lors des prochaines législatives le plus grand nombre possible de députés afin de promouvoir son programme de progrès humain, démocratique, social et écologique, « L’Avenir en commun ».

Pour L’Union Populaire / La France Insoumise, Francis DASPE