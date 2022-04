Montpellier - Exposition Yo Baco & Yves Alleaume

[ES] Art Factory vous invite à découvrir sa nouvelle exposition du 15/04 au 07/05. À l’honneur, le duo d’artistes Yo Baco et Yves Alleaume qui vous propose une superbe sélection de peintures et d’objets d’art en techniques mixtes et dorure.

Yves Alleaume (peintures)

Yves Alleaume partage sa vie entre le Languedoc et l’Andalousie d’où sont tirés les pigments naturels et les éléments minéraux qui lui permettent de composer ses teintes. Les couleurs mixées aux résines et à l’acrylique sont ensuite rehaussées de métallisations à la feuille.

Yo Baco (dorure, techniques mixtes)

Yo Baco est doreuse-ornemaniste et restauratrice de bois dorés.

Mettant en lumière par l’or, l’argent et le cuivre des supports bruts, Yo Baco rend tout son mérite au geste de l’artisan d’art, de la technique traditionnelle au service de la création contemporaine libre.

Vernissage le vendredi 15 avril à partir de 18h, en présence des artistes.

[ES] ArtFactory vous accueille du mercredi au samedi de 14h à 18h (ou sur rendez-vous).

[ES] ArtFactory

5 rue général Vincent . Montpellier

(à côté du plan Cabanes, Tram 3)

06 62 16 29 30