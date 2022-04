Frontignan - Démocratie participative : Les nouvelles instances prennent vie

Du 17 au 31 mars, les 6 nouveaux comités habitants ont réuni plus d’une centaine de personnes qui ont choisi le nom de leur comité et constitué les groupes d’animateurs référents.

Engagement majeur de l’équipe municipale pour améliorer le quotidien des habitants et écrire, avec eux, un avenir qui réponde aux enjeux futurs, la Ville s’est donnée les moyens humains et financiers de créer une nouvelle dynamique démocratique pour permettre à chacun de participer pleinement à la vie locale.

Suite à un important travail qui a mobilisé élus, agents municipaux et de nombreux habitants, les anciens dispositifs ont évolué avec notamment la transformation des 11 conseils de quartier en 6 comités habitants avec de nouvelles règles de fonctionnement. Avec pour objectif de travailler quartier par quartier sur les questions collectives du « vivre ensemble » et de l’amélioration du quotidien, l’ensemble des idées et réflexions émises et l'organisation de ces nouveaux comités ont été présentés lors de deux réunions publiques, le 19 février, salle Voltaire et le 22, salle Bouvier-Donnat.

Les principales orientations à retenir étaient les suivantes :

Une ouverture des réunions à tous les habitants

Un groupe de « référents animateurs » pour coordonner les activités de chaque comité habitants

Des responsabilités partagées entre les membres (compte rendu, logistique...)

Des réunions régulières entre habitants et des réunions plénières semestrielles avec les élus

• 2 élus référents pour tous les comités : Loïc Linares délégué à la transition démocratique et Jean-Louis Bonneric délégué à la vie citoyenne avec la participation d’autres élus aux réunions plénières selon les thèmes

Un budget annuel alloué à chaque comité habitants pour l’animation du quartier

Un cadre de fonctionnement fixé par une charte concertée.

Les réunions plénières constituantes

Du 17 au 31 mars, les 6 premières réunions plénières ont réuni au total plus d’une centaine d’habitants des différents quartiers afin qu’ils choisissent le nom de leur comité parmi les propositions des élus, constituent leur groupe d’animateurs référents et définissent les modalités pratiques de fonctionnement. Plus d’une vingtaine d’habitants se sont portés volontaires pour constituer les groupes d’animateurs référents. Jusqu’à la fin du mois d’août, une charte qui définit précisément les principes de fonctionnement et les règles communes à tous les comités est en cours d’élaboration de manière concertée. Elle sera validée en septembre.

Les noms des comités habitants

Lors de ces premières réunions, les noms des comités ont été choisis, à savoir :

#1- Cœur de ville

#2-La Peyrade

#3-La plage

#4-Barnier-Crozes-Pielles

#6-De la vigne au canal

Le #5 reste à définir

Le mot des élus

« Nous constatons une belle dynamique, avec des gens motivés pour s’investir dans cette nouvelle organisation de proximité. Le nouveau service municipal dédié à la transition démocratique va maintenant pouvoir agir plus directement, en harmonie avec les nombreux citoyens impliqués. » Loïc Linares, élu délégué à la transition démocratique et Jean-Louis Bonneric, élu délégué à la vie citoyenne.

Le Comité des Sages

Le conseil des sages qui devient le Comité des Sages avec une nouvelle définition du périmètre de la sagesse, non conditionnée par l’âge mais par la définition de la sagesse, sera quant à lui constitué en mai 2022. Instance pour la production d’avis qualitatifs raisonnés et argumentés par des personnes aux profils différents en termes d’âge, d’expériences et de trajectoire de vie, son rôle sera de questionner les projets de la ville au regard des grands enjeux contemporains écologiques et sociaux. 32 personnes se sont déjà inscrites pour y participer, parmi lesquelles 11 sont intéressées pour l’animation du comité. Une réunion de lancement est en cours de programmation.

Le budget participatif

Parallèlement, un budget participatif global de 50 000 € (1 budget maximum de 30 000 €, 1 budget maximum de 10 000 € et 2 budgets maximum de 5 000 €) sera prochainement lancé. Ce nouveau dispositif, qui vise à mettre à profit l’intelligence collective pour mieux répondre aux attentes des habitants, permettra l’émergence de nouveaux projets citoyens innovants. Les projets retenus seront co-construits avec les services communaux sur des thématiques d’actions ciblées, telles que le vivre ensemble, la solidarité, la transition écologique, etc. Un jury d’éligibilité étudiera toutes les idées et propositions des habitants qui seront, au final, choisies par un vote citoyen.