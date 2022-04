Montagnac - Transport de 53 kg d'herbe de cannabis : prison et amende !

4 ans d'emprisonnement et 92 000 € d'amende douanière pour avoir transporté 53 kg d'herbe de cannabis le 12 mars 2022

A l’audience de comparution immédiate du 6 avril 2022, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un homme de nationalité moldave, âgé de 32 ans, domicilié en Italie et au casier judiciaire vierge, à 4 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour avoir transporté 53kg d'herbe de cannabis. La juridiction a également prononcé une amende douanière de 92.000 euros, la confiscation du véhicule Citroën C5 utilisé par le mis en cause et l’interdiction définitive du territoire français.

Le prévenu avait été contrôlé le 12 mars 2022 par des agents des services douaniers sur la RD 613 au niveau de la commune de Montagnac (34). Le parquet de Béziers avait confié la suite des investigations à la direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier (DTPJ).

Au cours de sa garde à vue, il avait fini par reconnaître qu'il avait transporté depuis l'été 2021 des sommes d'argent depuis l'Italie jusqu'en Espagne pour le compte d'un réseau roumain, et qu'il avait également ouvert à plusieurs reprises la route à des véhicules dont il se doutait qu'ils transportaient des stupéfiants entre l'Espagne et Arles. Il affirmait que c'était la première fois qu'il transportait lui-même des produits stupéfiants moyennant la somme de 7000 €.

Présenté au parquet de Béziers le 15 mars 2022, il avait été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de son procès.