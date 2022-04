Béziers - 3 ans de prison pour un cuisinier du centre pénitentiaire de Béziers

3 ans de prison pour un cuisinier du centre pénitentiaire de Béziers ayant introduit des stupéfiants en détention

A l’audience de comparution immédiate du 6 avril 2022, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un homme âgé de 44 ans à 3 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction de séjour dans le département de l’Hérault pendant 5 ans pour avoir tenté d'introduire 305 grammes de résine de cannabis et 0,18 gramme de cocaïne dans le centre pénitentiaire de Béziers où il travaillait depuis quelques semaines en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail par intérim.

Ces produits stupéfiants avaient été découverts sur lui lors d’un contrôle réalisé le 30 mars 2022 à l’entrée du centre pénitentiaire de Béziers par les policiers du commissariat de Béziers avec l’aide d’un chien, sur la base de réquisitions du parquet de Béziers. Les policiers découvraient 370 euros dans son véhicule et 5100 euros à son domicile.

Lors de sa garde à vue, il avait expliqué qu’il avait été approché par des détenus pour faire entrer des stupéfiants dans la prison, mais que c’était la première fois qu’il avait accepté de le faire, moyennant la somme de 300 euros. Il refusait de donner l’identité de ses commanditaires. Il affirmait que les 5100 euros retrouvés à son domicile provenaient d’économies sur son salaire.

Il avait été fait déjà été condamné 7 reprises entre 1999 et 2011, dont deux fois, en 2000 et 2005, pour des faits de trafic de produits stupéfiants. En raison de l'ancienneté des faits, ces condamnations ne figuraient plus sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, ce qui expliquait qu'il avait pu être embauché pour travailler au centre pénitentiaire.