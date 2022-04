Hérault - Capitale européenne de la culture 2028

Avec la candidature de Montpellier comme Capitale européenne de la culture 2028, lancée le jeudi 31 mars, c’est tout l’est de l’Hérault qui candidate.

Une bonne raison pour que la Ville de Frontignan la Peyrade soutienne l’initiative. Lancée le jeudi 31 mars à l’Opéra

Comédie de Montpellier, la candidature de Montpellier comme Capitale européenne de la culture entraîne avec elle l’ensemble des territoires de l’est du département de l’Hérault. C’est avec la Ville de Sète et Sète agglopôle Méditerranée mais aussi avec les Communautés de

communes du Pays de Lunel, du Grand Pic-Saint-Loup, de la Vallée de l’Hérault et l’Agglomération Hérault Méditerranée, que cette candidature prend tout son sens.

Aux côtés de Michaël Delafosse et de François Commeinhes, le maire de Frontignan la Peyrade, Michel Arrouy, présent pour l’événement, soutient pleinement cette candidature. Partie prenante de l’initiative avec une politique culturelle riche des écoles aux rues de la commune, Frontignan la Peyrade s’inscrit activement dans la dynamique en proposant également une saison culturelle intense et accessible à tous les publics. Musique, théâtre, cirque contemporain, cinéma, expositions variées… Frontignan est aussi l’écrin du Festival international du roman noir (FIRN) qui va fêter cette année sa 25 e édition. Elle est également le théâtre du Festipop ou encore une étape du Festival de Thau et du Festival Convivencia.

« La candidature de Montpellier comme Capitale européenne de la culture est celle d’un collectif auquel nous appartenons. Fédérer les collectivités et les artistes autour de cette aventure, c’est fédérer les habitants autour de la culture, des traditions populaires à l’art contemporain en passant par le spectacle vivant et toutes les formes de créations artistiques. Cela ne peut que donner du sens à notre territoire et apporter à ses habitants. » Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade