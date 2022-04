Sète - Des stages d'aquagym ou de natation pendant les vacances scolaires

Fonquerne propose des stages d’aquagym ou de natation pendant les vacances scolaires : inscrivez-vous à partir de ce lundi !

A l'occasion des prochaines vacances scolaires du 25 avril 2022 au 2 mai 2022, le Centre Balnéaire Raoul Fonquerne organise des stages d'aquagym pour adulte (49€ la semaine) et des stages de natation pour enfant entre 4 et 8 ans (44€ la semaine).



A partir de lundi 11 avril, les inscriptions sont possibles directement à l'accueil du centre, ou sur le site www.agglopole.fr.



Pour toute inscription et avant le commencement du stage, sachez qu'un certificat médical de non contre-indication à l'activité aquatique vous sera demandé.



Parallèlement, voici les horaires des bassins durant les vacances :



Bassin de 50 m extérieur :

lundi, mercredi et vendredi : 10h - 18h

Mardi et jeudi : 12h - 18h



Bassin de 25 m :

lundi, mercredi et vendredi : 12h - 18h

Mardi et jeudi : 12h - 19h45



Bassin aventure et toboggan :

Du lundi au vendredi : 12h - 18h



Bassin à vagues et Spalsh pad:

Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h



Tous les bassins (extérieur et intérieur):

Samedi et dimanche : 10h - 18h



(Fermé le 01 mai)





Renseignements : 04.99.04.76.50 / acc.fonquerne@agglopole.fr