Occitanie - SPIE recrute 520 collaborateurs dont 90 alternants, en Occitanie

A l’heure de la relance verte, les métiers du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, ont le vent en poupe. Pour accompagner ses clients dans la transition énergétique et la transformation numérique, SPIE France recrutera en 2022, 3 600 collaborateurs partout en France : 430 postes en CDI et 90 en alternance sont ouverts en Occitanie.

Des métiers au cœur des enjeux énergétiques et climatiques

Les services de SPIE sont à la croisée des enjeux énergétiques et climatiques (smart city, bâtiment intelligent, services aux industries et énergie). Ils offrent de nombreuses opportunités et des carrières d’avenir qui contribuent à la lutte contre le changement climatique et à la création de valeur par le numérique : technicien-ne de maintenance, ingénieure-e efficacité énergétique, électricien-ne courant faible et fort, ingénieur-e télécoms, ingénieur-e réseaux, monteur, conducteur-trice de travaux, raccordeur fibre optique, ingénieur-e & technicien-ne smart city, cybersécurité, technicien-ne data centers, soudeur-se, électricien-ne industriel, responsable d'activités réseaux d'énergie. Les postes sont principalement des CDI à temps plein. Tous les niveaux d’étude sont ciblés, du bac professionnel au diplôme d’ingénieur en passant par les licences professionnelles et les BTS.

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur spie-job.com

« Nous recrutons partout en France des femmes et des hommes qui ont envie de donner du sens à leur engagement professionnel et qui partagent nos valeurs de performance, proximité et responsabilité. En rejoignant SPIE, groupe européen en croissance et acteur clé des enjeux actuels : la transition énergétique, la transformation numérique responsable et la relocalisation de l’industrie, vous vous donnez de belles perspectives d’avenir ! », précise Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France.

90 postes à pourvoir en alternance en Occitanie

SPIE est reconnue pour sa capacité à transmettre ses savoir-faire. L’alternance fait partie de sa politique RH depuis de nombreuses années, ce qui en fait l’une des premières sources de recrutement. En 2022, SPIE continue à s’impliquer auprès des jeunes, et prévoit le recrutement de 90 nouveaux alternants en Occitanie. Un pari ambitieux qui mobilise des collaborateurs, tuteurs et formateurs, qui donnent de leur temps pour transmettre les meilleures pratiques aux techniciennes et techniciens de demain.

« Nous faisons en sorte que chaque collaborateur vive une aventure humaine foisonnante avec de véritables perspectives d’évolution. C’est la raison pour laquelle l’ancienneté moyenne est de plus de dix années et que nos collaborateurs sont fiers de porter les couleurs de SPIE », déclare Olga Martin Jarousse, directrice des ressources humaines de SPIE France.

Mixité et diversité comme moteur des recrutements

Outre les compétences techniques et la capacité d’adaptation, un sens aigu du collectif et une réelle envie de contribuer aux enjeux de la transition énergétique et de la transformation numérique sont des atouts recherchés.

« Venez chez nous si ça vous branche d’agir pour la transition énergétique et pour la transformation numérique », c’est la signature de la marque employeur de SPIE France. Elle est portée par une promesse claire : celle de contribuer à un monde plus responsable et plus durable en rejoignant un Groupe en pleine croissance. Créateur de solutions vertes et innovantes, SPIE accompagne ses clients dans la conception, l’installation et la maintenance de leurs infrastructures et de leurs réseaux énergétiques et numériques.