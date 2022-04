Sérignan - Jean Gau valorisé dans le cadre d'Escale à Sète

Jean Gau valorisé dans le cadre d'Escale à Sète du 12 au 18 avril 2022

Après une totale réhabilitation du navigateur par la ville de Sérignan en septembre dernier, la Librairie/Maison d'édition l'An Demain accueille une exposition lors des Fêtes maritimes internationales en Méditerranée "Escale à Sète".

11 traversées de l’Atlantique en solitaire, 2 tours du monde, Jean Gau (1902-1979) a mené une vie trépidante, lui qui était destiné à reprendre l’exploitation viticole de son père. L’appel de la mer, la quête d’aventure et de liberté l’aura conduit sur les sept mers et dans les pays les plus reculés. Émigré aux États-Unis, il mettra toute son énergie et ses ressources au profit de son rêve d’évasion. Contre vents et marées, ce navigateur autodidacte a repoussé ses limites au péril de sa vie pour accomplir des exploits dignes d’un roman d’aventures. Peintre à ses heures perdues, son travail sera même admiré par Winston Churchill lors d’une rencontre improbable dans l’île de Madère. Peu enclin aux lumières de la célébrité, Jean Gau s’éteindra dans le plus grand dénuement en 1979, âgé de 77 ans.

Un ouvrage biographique rédigé par Jean Bussière sortira quelques mois après sa mort, immortalisant le parcours incroyable du Sérignanais.