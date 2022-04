Sète - L'espace don de la déchetterie, pour vous servir !

Un espace « don », disponible en déchetterie de Sète (Eaux-Blanches), offre une deuxième vie à vos objets…

Moins de déchets, plus de tri, plus de recyclage et de réutilisation… c’est à la portée de tout un chacun. Pour ce faire, un espace don est à la disposition du public, en déchetterie de Sète (ZAE des Eaux Blanches), depuis l’automne dernier !

Vous pouvez venir y déposer les objets dont vous n’avez plus besoin. Ils sont triés et exposés dans cet espace, accessible aux particuliers et aux associations humanitaires.

Un agent de l’Agglopôle vous y accueille sur place du mardi au samedi, de 8h à midi.

« L’idée était de développer un espace de mise à disposition de produits dont les particuliers n'ont plus besoin pour leur offrir une seconde vie. Développer le pouvoir d'usage des objets, c'est bon pour la planète et le porte-monnaie; nous devons apprendre ensemble à moins jeter et plus réutiliser. L’Agglopôle s’inscrit ainsi dans une démarche d’économie circulaire et d’aide aux personnes en difficultés. Si cela s’avère positif sur la déchetterie de Sète, cette expérimentation pourrait s’étendre aux autres déchetteries du territoire » explique Laurence Magne, Vice-présidente de SAM déléguée à l’économie circulaire, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets.

Tous les objets réutilisables sont donc les bienvenus en déchetterie, les particuliers pourront prendre un objet par semaine. Les associations ainsi que les travailleurs sociaux pourront, sur présentation d’un document, prendre autant d’objets que nécessaire afin d’aider les plus démunis.



A votre disposition : des jouets, de la vaisselle, des livres, de la déco, de l’électroménager, du matériel de sport… L’économie circulaire, c’est récupérer, nettoyer, réparer, réutiliser, partager !



Pour info, de janvier à mars 2022, il y a eu 1.871 objets entrants (Livres/jeux : 825 - vaisselle : 413 - Multimédia : 253) et 507 sortants (Vaisselle : 214 - Jeux et livres : 84 - Déco : 54 - Multimédia : 45).

► Espace don de la Déchetterie de Sète – Zone des Eaux Blanches – ouvert du mardi au samedi de 8h à midi.