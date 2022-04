Déplacement dans l’Hérault : Carole Delga s’engage pour une culture de proximité et créatrice d’emploi

En déplacement à Saint-Gély-du-Fesc dans l’Hérault ce vendredi 8 avril, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est venu mettre au jour les actions menées sur ce territoire par la Région, pour proposer une offre culturelle de qualité, accessible à tous. Aux côtés d’Alain Barbe, président de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et de Michèle Lernout, maire de Saint-Gély-du-Fesc, la présidente de Région a visité, en présence des porteurs de projet, le futur site d’implantation des « Pics studios ». La présidente s’est ensuite rendue sur le chantier de rénovation de la salle culturelle de l’espace Georges Brassens.

« Dans l’Hérault, comme partout en Occitanie, la Région agit pour rendre accessible à tous les habitants une offre culturelle de qualité et de proximité.

Cette volonté, j’en fais la démonstration aujourd’hui à Saint-Gély-du-Fesc, aux côtés des élus du territoire. En soutenant les travaux de rénovation de la salle culturelle Georges Brassens, nous améliorons l’accueil du public et des artistes. La rénovation et l’entretien des lieux culturels est essentielle pour garantir un maillage territorial équilibré de l’offre culturelle.

Soutenir la culture, c’est aussi agir pour l’emploi. Je suis très heureuse voir se développer le projet des Pics studios ici à Saint-Gély-du-Fesc, fortement soutenu par la maire de la commune Michèle Lernout. Notre ambition paie : voir un projet d’une telle envergure s’installer en Occitanie est le fruit de notre investissement aux côtés des acteurs de l’audiovisuel, pour valoriser nos atouts et soutenir la création de films et séries sur notre territoire. L’installation d’un tel projet nous permettra de consolider la filière de l’audiovisuel, de créer de l’emploi et de rendre plus attractive encore notre belle région pour l’accueil de tournages. Aujourd’hui 2ème région derrière l’Île-de-France pour les tournages, nous poursuivons nos efforts pour faire de l’Occitanie la première destination en France pour les productions de films français et internationaux. » a notamment déclaré Carole Delga.

Photo © Gilles Lefrancq - Région Occitanie