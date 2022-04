Toulouse - Trois jours d'immersion dans la peau d'un diplomate

L’Ecole Des Droits Humains et de la Terre organise une simulation d’Assemblée Générale des Nations Unis du 4 au 6 mai prochains à Toulouse.

Vous avez entre 18 et 30 ans, et envie de participer à un jeu collectif pour rencontrer des gens de différents pays ? L’École des Droits Humains et de la Terre vous propose, du mercredi 4 au vendredi 6 mai, 3 jours d’immersion dans la peau d’un diplomate en participant à cette Simul’Onu.

Cet évènement est accessible à tous à partir d’un niveau de langue française A2, et il se déroulera à Toulouse, au sein de l’Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue d’Aubuisson.

Pour en savoir plus, ou s’inscrire gratuitement : écrivez-nous à simon.monnier@eddht.org

Contact presse sur place - Simon Monnier : 06 63 35 60 86

La Simul’Onu : un jeu de rôle grandeur nature pour comprendre les enjeux de la diplomatie

Simul'ONU est un exercice de simulation d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour initier les adultes à la citoyenneté mondiale. Pendant trois jours, les participant.e.s travaillent en équipe mixte pour défendre les positions d’un pays membre de l’ONU.

Simul’ONU permet une inversion des rôles, une incarnation de l'altérité, ladécouverte de la négociation et de la coopération internationale dans un climat de rencontre et de convivialité interculturelle.

Sujet de la session : Comment faire du numérique un outil de développement durable ?

Représentant.e.s des États tirés au sort, les joueur.euse.s vont ainsi préparer des discours, participer à des débats, planifier des stratégies pour lesquelles iels engageront des négociations avec alliés et adversaires. Iels devront élaborer des solutions afin de répondre à l’ordre du jour de la session à laquelle iels vont participer.

En développant ce type d’activité permettant une meilleure appropriation des notions rattachées à la citoyenneté et à la vie en France, l’EDDHT vise aussi à faciliter l’intégration des personnes étrangères, arrivant dans l’hexagone. L’objectif selon le fondateur Maître Cantier est “de défendre et promouvoir l’ensemble des droits qui concourent à notre humanité”, le tout dans un cadre ludique et convivial.

Un projet destiné aux jeunes Français et primo-arrivants

Ce projet, nommé « Trois jours d’immersion dans la peau d’un diplomate » s’articulera de la manière suivante : deux jours de stage de préparation (découverte de l'ONU et de son rôle de diplomate, travail sur l'oralité, jeux et débats, activités ludiques...) et une journée de simulation d’une assemblée générale dans l’auditorium de l’Espace des Diversité et de la Laïcité. Une quinzaine d'États seront représentés.

Entièrement gratuite, cette manifestation sera encadrée et animée par des professionnels, juristes et diplômés de sciences politiques de l’EDDHT.

Elle rassemblera 65 personnes : moitié des jeunes Français, moitié des jeunes étrangers primo-arrivants.

Au programme de cette session :

Des jeux collaboratifs

Des modules de formation active pour découvrir le système des droits humains et approfondir la thématique à l’ordre du jour

Des temps de coaching pour développer son oralité

Des défis pour prendre confiance en soi

Le déjeuner du vendredi 6 mai sera offert aux participants.

Le projet est financé par la DIAIR (Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés) et la DIAN (Délégation à l’intégration et à l’accès à la Nationalité) dans le cadre d'un soutien plus global sur deux années. D'autres actions sont contenues dans ce projet nommé AVEC (Agir pour Vivre ensemble Engagés et Citoyens), dont notamment la création de nouveaux jeux pédagogiques et la mise en place, dans 5 régions de France, de formations et d'interventions, à destination des publics primo-arrivants et de leurs formateurs.