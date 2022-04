Hérault - Le Maire de Salasc reçoit le sénateur Christian Bilhac

La suspension des travaux en séance plénière au Sénat pendant la période des élections présidentielles n’est pas synonyme de vacances pour le sénateur Christian Bilhac.

Son activité sur le terrain se poursuit auprès des maires et élus locaux du département toutes les semaines. Ainsi, il organisait une rencontre à SALASC, commune du Clermontais de moins de 500 habitants. Jacques Arribat, Maire de la commune, a particulièrement apprécié qu’un parlementaire viennent dans son village pour rassembler une dizaine d’élus autour d’une table et débattre des problématiques de ce territoire.

Les Maires et Élus municipaux de SALASC, PÉRET, FONTÈS, CABRIÈRES, OCTON, MÉRIFONS, CANET, étaient présents pour écouter le sénateur exposer son action, et ensuite engager les échanges. Le sénateur dit venir « écouter les difficultés que les élus rencontrent pour porter leur parole au sénat et notamment la voix des ruraux ».

S’il ne siège pas dans l’hémicycle, le parlementaire retourne régulièrement à Paris pour assister notamment à la Commission des finances dont il est membre pour défendre les finances locales. Et, il n’est pas optimiste après l’annonce de 10 milliards d’économie envisagés sur le coût de fonctionnement des collectivités locales. Ainsi, on apprend qu’après la taxe d’habitation, la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaitre des impôts locaux. On recentralise les finances locales vers l’État et c’est l’autonomie des communes qui, une nouvelle fois, est remise en question. Le débat s’est poursuivi sur cette question, notamment avec la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la manière dont elle est répartie sur les trois arrondissements avec référence du nombre d’habitants et pas du nombre de communes. Une aberration, car de nombreuses communes rurales sont exclues de ce dispositif.

Les élus ont partagé les difficultés rencontrées dans les écoles où « on demande aux enseignants d’être des éducateurs mais pas des instructeurs ». Or, la première mission de l’école est d’apprendre en priorité et de faire des élèves, des citoyens. Ensuite, les sujets n’ont pas manqué sur l’administration omniprésente qui devient prépondérante dans tous les secteurs au détriment des missions de santé, d’éducation et des services publics dont on n’équipe plus les communes mais les territoires, ce n’est plus la même échelle. Et le sénateur de conclure : « Les maisons de services publics c’est mieux que rien, mais avant on avait 320 maisons de services publics, ça s’appelait les mairies ».