Castelsarrasin - Le Centre Aquatique s'appellera Conflu'O

La Communauté de Communes Terres des Confluences a lancé une consultation publique pour définir le nom du Centre Aquatique du territoire qui ouvrira ses portes à l’automne 2022.

L’organisation de cette consultation s’est déroulée en trois temps. En premier, de fin décembre jusqu’au 4 mars, la population était amenée à faire part de ses idées via un questionnaire en ligne. Pour rappel, le nom proposé devait être original, esthétique, court et devait avoir un rapport avec l'eau. Il devait être approprié à l’équipement en question. Le nom devait être un nom commun. Les noms propres et les noms de personnes célèbres ont été exclus conformément au règlement de consultation.

178 personnes ont participé à cette consultation publique et 323 propositions en sont ressorties. La seconde phase s’est déroulée lors du bureau communautaire du 8 mars dernier, le jury alors constitué des membres du bureau a retenu trois suggestions parmi une pré-selection de 158 noms : O’Confluences, Conflu’O et Bassins des Confluences. La décision finale est revenue aux édiles des communes du territoire, les trois noms ont donc été soumis au vote lors de la conférence des maires du 22 mars. Le résultat du vote se présente ainsi trois voix pour Bassins des Confluences, trois voix pour O’Confluences et c’est donc Conflu’O qui l’emporte avec 10 voix pour.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette grande consultation et nous vous donnons rendez-vous à l’automne pour les premiers plongeons dans cet équipement tant attendu par les habitants du territoire de Terres des Confluences.

*Crédit photo : Tony MyWave