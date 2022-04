Occitanie - Des budgets participatifs pour soutenir les projets associatifs de lutte contre le racisme

Interpellée par la recrudescence des actes de racisme et d’antisémitisme, la Région a lancé une démarche de concertation avec les acteurs du territoire pour mobiliser tous les leviers afin de lutter contre ces actes nourris par les haines et les préjugés. Le résultat de ce travail partenarial s’est concrétisé dans un Plan régional d’actions contre le racisme et l’antisémitisme doté de 12.6 M€, adopté en l’Assemblée plénière en 2020.

« L’une des actions du plan a été de mettre en œuvre un Budget Participatif Citoyen sur le vivre ensemble en Occitanie afin de donner aux citoyens du territoire l'occasion de proposer directement des projets expérimentaux et innovants pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme », a expliqué Marie Piqué, vice-présidente en charge des solidarités, lors de la dernière commission permanente du conseil régional.

Pour l’élue lotoise, ce budget participatif a reçu un vif succès. « Au terme de la période de vote en octobre 2021, il a été enregistré 5781 votations, correspondant à 4791 participants », a-t-elle insisté devant l’assemblée des élus régionaux avant de présenter les cinq lauréats retenus.

L’association 3MTKD (Hérault) pour le projet Série Digitale " Collé au béton "

L’association André Coindre-Ensemble scolaire du Sacré Cœur (Lozère) pour le projet "Trait-D’union : Un espace de Vie, de Cultures et d'Echanges"

L’association Les Militants Des Savoirs (Haute-Garonne) pour le projet "Terres fraternelles : outils d'appropriation de l'histoire occitane pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie"

L’association Culturelle Israélite de Montpellier (Hérault) pour le projet "Occitanie Trip"

L’association Grottes et Archéologie (Occitanie) pour le projet « Humains archéologie de nos origines »

Une enveloppe globale de 160 000 euros a été votée lors de la commission permanente du 18 février dernier au conseil régional pour ces budgets participatif et soutenir les projets lauréats.

« L’Occitanie est depuis toujours une terre d’accueil, d’échanges, de mixité, riche de ses diversités, quelles que soient les religions, quelles que soient les origines de ses populations, qui ont tant apporté à notre Histoire. Ces projets associatifs vont contribuer, avec les autres actions du plan de travailler au vivre-ensemble dont nous avons tant besoin en temps troublés », a conclu Marie Piqué lors de la présentation des lauréats.