Occitanie - La convention Petites villes de demain signée entre le Préfet de la région Occitanie et GRDF

Un accompagnement expérimental en matière de transition écologique et d’économies d’énergie dans le cadre programme Petites villes de demain en Occitanie

Dans le cadre du programme « Petites villes de demain », GRDF et le préfet de la région Occitanie ont signé une convention régionale visant à accompagner les communes à concrétiser des projets de territoires en lien avec la transition énergétique.

Le programme « Petites Villes de Demain », lancé par l’État en 2020 est destiné à mobiliser le potentiel des petites villes de moins de 20 000 habitants pour améliorer les conditions de vie des habitants et des territoires environnants. 227 communes d’Occitanie sont concernées par ce programme. GRDF, acteur de la distribution du gaz naturel, est le concessionnaire de 116 communes d’Occitanie concernées par le Programme Petites Villes de Demain.

Le Préfet de région et GRDF ont signé une convention régionale pour expérimenter un accompagnement dans le cadre de ce programme. En accord avec les élus de ces 116 communes, les particuliers, entreprises et commerces pourront ainsi bénéficier d’une aide au raccordement au réseau de gaz.

Cette expérimentation s’intègre dans l’objectif de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie qui vise à porter la part des gaz renouvelables dans la consommation à 10 % à horizon 2030. GRDF, dans le cadre de ses missions de service public, accompagne le développement de la production de gaz vert, une énergie locale et renouvelable au service de la transition énergétique des territoires. Cette expérimentation est une opportunité de donner le choix au plus grand nombre d’accéder à une énergie d’avenir, performante, renouvelable, sûre et abordable, au cœur de la vie des territoires.

Début février 2022, plus de 13 sites de méthanisation en région Occitanie injectent du gaz vert dans les réseaux gaziers. La capacité de production de ces sites représente l’équivalent de la consommation de plus de 46 000 logements neufs[1] se chauffant au gaz vert.

Cette expérimentation positionne la Région Occitanie comme un territoire pilote d’une initiative qui pourrait s’étendre à la maille nationale.

[1] Equivalent calculé sur la base d’une consommation moyenne de 4 MWh/an pour un logement neuf.