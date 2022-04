Marseillan - Concours photos Biodiversité locale à Marseillan !

Pour la 2e année, la ville de Marseillan organise un concours de photographies sur le thème de la biodiversité locale.

Ce concours répond à différents objectifs. Tout d’abord celui d’inviter toute la population à partir à la découverte de notre territoire, à prendre le temps d’observer cette biodiversité qui nous entoure, à savoir l’apprécier.

Objet du concours

De Marseillan à Marseillan-plage, de l’étang à la mer, des dunes de sable aux mas conchylicoles, notre ville regorge de milieux variés qui hébergent un grand nombre d’espèces animales et végétales.

Le second objectif de ce concours est de produire un ensemble de clichés, qui valoriseront les espèces végétales et animales, ainsi que les paysages de la commune. Ces clichés seront sélectionnés par un jury et certains seront exposés dans la ville à partir du 20 mai 2022, à l’occasion de la Fête de la Nature.

Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous, photographes amateurs ou professionnels.

En participant à ce concours, le photographe s’engage :

À être l’auteur des photos transmises ;

À présenter un maximum d’une photo par catégorie;

À renommer les photos dans les conditions précisées dans l’article 4 du règlement;

À présenter des photos réalisées sur le territoire de la Lagune de Thau uniquement;

À respecter lors de la prise de vue, une démarche ne portant pas préjudice aux milieux et aux espèces photographiés.

Catégories du concours

Le concours possède quatre catégories :

Catégorie 1 : Paysages

Catégorie 2 : Faune sauvage

Catégorie 3 : Flore sauvage

Catégorie 4 : Sous-marine

Modalités d’inscriptions

Toutes les personnes intéressées pourront s’inscrire au concours et transmettre leurs photos directement en ligne ci-dessous

Date limite d’inscription : dimanche 1er mai 2022

Chaque photographie devra être redimensionnée à 3500 pixels pour le plus grand côté, sans marge ni inscription, pour un poids maximal de 3Mo.

Chaque photographie devra être renommée de la façon suivante :

Catégorie n°___ Nom Prénom_

Chaque photographie devra être accompagnée d’un titre et d’une brève description.

Les photographes pourront également s’ils le souhaitent détailler les conditions de prises de vue de leurs photographies.

Jury et sélections

Le jury est composé de membres du Conseil Municipal et de bénévoles choisis en fonction de leurs compétences et de leur intérêt pour les thématiques du concours.

Le jury, se réunira à partir du lundi 02 mai 2022 afin de sélectionner les plus belles réalisations dans chacune des catégories du concours. Si une image ne respecte pas le présent règlement, elle pourra être déclassée sans recours possible. Le jury se réserve également le droit de changer de catégorie une photo.

Les photos sélectionnées feront l’objet d’un tirage grand format et seront exposées à partir du vendredi 20 mai dans la ville. C’est pourquoi il est important de transmettre aux organisateurs la photo dans la plus haute définition possible.

Si la définition d’une photo sélectionnée est trop faible, les organisateurs prendront contact avec le photographe qui devra retourner le fichier en haute définition sous 7 jours maximum. À l’issue de l’exposition, chaque tirage sera offert à son auteur.

Une remise des prix aura lieu également pour les plus belles photos de chaque catégorie, le vendredi 20 mai à 18h lors du lancement de l’exposition. La date, les horaires et les modalités de remise des prix seront confirmés ultérieurement aux participants en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Plus d'infos ici

Inscription ici