Sète - Toutes les infos pratiques à connaître pour Escale à Sète

Toutes les informations pratiques sur Escale à Sète sont réunies sur la page de l’office du tourisme, pour la consulter, cliquez ici.

Comment se garer à la manifestation ?

Plusieurs parkings sont accessibles en centre-ville et en périphérie. L’idéal étant de se garer aux parkings du mas Coulet et Cayenne, et de rejoindre la manifestation en navette gratuite depuis le quai Paul Riquet. Le service fonctionnera de 9h à 20h.

Comment fonctionnera la circulation ?

Au vu de la grande affluence qui aura lieu durant Escale, des restrictions de circulation sont prévues (voir le plan ci dessous) . Notamment le samedi 16 avril, le dimanche 17, et le lundi 18, où l’entrée de Sète depuis Villeroy sera fermée, de 9h à 18h. Les personnes souhaitant accéder au centre-ville pourront se garer aux différents parking a proximité : parking de la baleine, des trois digues, du castellas, ou Adenauer, puis prendre le bus, ou emprunter la voie cyclable. La police municipale supervisera la circulation. Une signalétique sera installée depuis la sortie de l’autoroute, et sera rappelée jusqu’à Marseillan, afin d’informer les automobilistes de cette restriction.